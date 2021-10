Jindal Stainless Q2 profite en hausse de 195% à Rs 499 crore

Porté par une augmentation de 21% du volume des ventes, le chiffre d’affaires consolidé pour le trimestre a augmenté de 63% à Rs 3 743 crore. La société a déclaré que la normalisation de la demande de tous les segments destinés aux consommateurs avait entraîné un rebond du volume des ventes.

Le fabricant d’acier inoxydable Jindal Stainless (Hisar) a affiché jeudi une augmentation de 195% de son bénéfice consolidé après impôts à Rs 499 crore pour le trimestre juillet-septembre de l’exercice en cours, contre Rs 169 crore au trimestre correspondant de l’exercice précédent.

« De solides fondamentaux macro-économiques de l’économie ont conduit à une reprise rapide au cours du deuxième trimestre et à un renforcement de la demande du marché », a déclaré le directeur général de Jindal Stainless (Hisar) Abhyuday Jindal dans un communiqué.

« Tous les segments d’utilisation finale comme les tuyaux et tubes, les articles creux, les produits blancs ainsi que les chemins de fer et les wagons et les métros ont augmenté au cours du trimestre. Les ventes dans le segment automobile ont été faibles car la pénurie de semi-conducteurs a entraîné une baisse de la production de véhicules de tourisme », a-t-il déclaré.

Les exportations ont représenté 14 % du volume total des ventes au deuxième trimestre, contre 7 % au cours de la période correspondante de l’exercice précédent.

