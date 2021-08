Jindal Steel et Power cherchent un actionnaire pour céder le secteur de l’électricité : devriez-vous voter oui ? Vérifiez ce que disent les conseillers

L’assemblée générale extraordinaire (AGE) de JSPL est prévue pour le 3 septembre 2021, afin d’obtenir l’assentiment des actionnaires pour la vente de la participation de Jindal Power à Worldone

Jindal Steel and Power Ltd (JSPL) a demandé l’approbation des actionnaires pour vendre 96,42 % des actions de Jindal Power Ltd à Worldone Pvt Ltd, une société détenue par le groupe promoteur Jindal family. Des cabinets de conseil en procuration ont fait part de leurs inquiétudes contre les propositions révisées de JSPL de vendre ses activités d’électricité à une société du groupe promoteur. L’assemblée générale extraordinaire (AGE) de JSPL est prévue pour le 3 septembre 2021, afin d’obtenir l’assentiment des actionnaires pour la vente de la participation de Jindal Power à Worldone. En mai de cette année, JSPL avait demandé l’approbation des actionnaires pour céder la participation dans Jindal Power pour 3 015 crores de roupies dans le cadre d’un accord en espèces.

Cependant, un jour avant la réunion du 21 mai 2021, la société a annulé l’AGE en raison des préoccupations des investisseurs. JSPL a obtenu des rapports d’évaluation de deux évaluateurs indépendants. Il a également nommé YH Malegam, expert-comptable (ancien président de l’ICAI et ancien membre du conseil d’administration de RBI) pour examiner les rapports d’évaluation et fournir un examen d’équité sur ceux-ci. La valeur de la transaction est supérieure à la valeur à laquelle sont parvenus tous les évaluateurs indépendants susmentionnés.

Services de recherche InGovern a déclaré que la proposition précédente de mai 2021 n’était pas dans l’intérêt des actionnaires en raison de la sous-évaluation de Jindal Power par rapport aux évaluations du marché et de l’association financière continue entre JSPL et Jindal Power. Il a déclaré que la contrepartie globale de 7 401,38 crores de Rs payée par Worldone valorisait Jindal Power à une valeur d’entreprise de 9 730 Rs. Avec la participation de 96,42% dans Jindal Power détenue par JSPL, cela valoriserait les 100% des actions et les actions privilégiées rachetables à Rs 7 676,18 crore.

Avec la transaction révisée, InGovern a recommandé aux actionnaires de voter pour approuver la transaction car la valeur de l’entreprise a augmenté pour atteindre une évaluation proche du marché. Il n’y aurait pas d’association financière continue entre JSPL et Jindal Power ; De plus, Jindal Power cesserait d’appartenir à JSPL.

cabinet américain de conseil en vote Verre Lewis a voté en faveur de la proposition révisée, soulignant quelques problèmes de divulgation. Selon la société, JSPL n’a pas divulgué l’accord d’achat d’actions, ni divulgué la base d’évaluation sur laquelle le montant de la contrepartie a été accepté par la société. Glass Lewis estime qu’il est préférable de laisser la gestion de l’entreprise et les décisions associées aux opérations commerciales à la direction. Il a également déclaré que les membres du conseil peuvent être tenus responsables de ces questions lorsqu’ils sont réélus.

Glass Lewis a déclaré que la transaction proposée semble assez raisonnable. Il ne semble pas y avoir d’éventualités problématiques liées aux termes de la transaction. La société a restructuré la transaction pour apaiser les inquiétudes des investisseurs et pour des raisons de simplification.

Un autre cabinet de conseil, Proxy ISS a également voté en faveur de la proposition révisée. Cependant, il a également déclaré que l’offre révisée pourrait toujours ne pas attirer le soutien universel car des inquiétudes subsistent sur le prix d’achat, le manque de transparence autour du processus d’appel d’offres et l’absence de divulgation d’un rapport d’évaluation indépendant. D’un autre côté, il soutient les propositions car il estime que l’offre révisée suspend tous les liens financiers entre JSPL et Jindal Power, ce qui réduit le nombre de défaillances futures et de transactions entre parties liées. La vente permettra à l’entreprise de rembourser la dette existante et de désendetter le bilan. Il a également ajouté qu’étant donné la forte justification stratégique, un soutien qualifié est considéré comme justifié pour les propositions.

Au contraire, Services de conseil aux investisseurs institutionnels en Inde (IiAS) a recommandé de voter contre la proposition de JSPL de céder son activité d’électricité Jindal Power à la société du groupe promoteur Worldone. La qualifiant de transaction avec des parties liées, la société a déclaré que les actionnaires avaient le pouvoir d’arrêter cela, tout en soulevant la question : « JSPL vend-elle de l’argent familial sous le couvert de la réduction de la dette ? »

