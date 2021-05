Jindal Steel & Power Rating – Achat: l’accord améliore les perspectives de croissance de l’activité sidérurgique

Une dalle d’acier chaud sort de la roulette de dalle alors qu’elle se déplace le long d’un convoyeur dans l’usine de plaques de l’usine Jindal Steel & Power Ltd.à Raigarh, Chhattisgargh, Inde, le mercredi 11 février 2015. Jindal Steel fabrique du fer éponge, doux l’acier et le ciment. La société produit également de l’électricité, mène des opérations minières pour le minerai de fer et le charbon, et explore pour le gaz naturel et le pétrole. Photographe: Udit Kulshrestha / Bloomberg

Nous avons des sentiments mitigés sur le projet de vente de Jindal Power (JPL) par JSP. Alors que nous trouvons la valeur d’entreprise (EV) de ~ `95 milliards, soit ~ 5x EV / Ebitda FY22e, pour l’actif un peu décevante, cela améliore les perspectives de croissance de l’activité Acier en libérant à la fois le bilan et la bande passante de gestion. . JSPL a déjà annoncé son intention de doubler la capacité d’Angul à 12 mtpa. De plus, en supprimant les centrales thermiques et en réduisant son empreinte carbone, l’accès au capital mondial devrait s’améliorer pour JSP. L’accord devrait également contribuer à une meilleure découverte de la valeur pour l’activité Acier, qui est toujours sous-évaluée à 4,5x FY22e EV / Ebitda. Réitérez l’achat.

Détails de l’opération: JSPL a conclu un accord d’achat d’actions (SPA) avec WorldOne, une entité du groupe, pour transférer l’intégralité de sa participation (~ 96%) dans JPL à un VE de ~ `95 milliards et une valeur nette de ~ 30 milliards de roupies, dont la contrepartie en espèces est de 30 milliards de roupies. L’opération est évaluée à ~ 5x FY22e EV / Ebitda et ~ Rs 28 m / MWH de capacité, ce qui représente une réduction de ~ 17% par rapport aux accords récemment conclus. L’accord réduirait la dette nette de JSP d’environ 51 milliards de roupies.

Évaluation et vue: L’évaluation de Rs 28m / MWH et l’EV de Rs 95 milliards est à une décote par rapport à notre valeur SoTP de Rs 117 milliards. Nous estimons que la dette nette de JSP se réduira de 130 milliards de roupies sur l’exercice 21e-23e à 112 milliards de roupies, grâce à de solides flux de trésorerie. Nous n’avons pas pris en compte le désinvestissement de JPL dans nos estimations.

Au CMP, l’action se négocie à un prix attractif de 4,5x FY22e EV / Ebitda pour l’activité Acier, ce qui représente une décote importante par rapport à ses pairs (TATA et JSTL). Nous nous attendons à ce que JSP réévalue et valorise l’action à 5,5x FY22e EV / Ebitda (auparavant 5x) pour arriver à un TP de 539 Rs / action.

