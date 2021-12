Jinger Duggar dénonce Josh pour avoir été « exposé comme un hypocrite »

Avertissement concernant le contenu : cette histoire traite de la pornographie juvénile.

Jinger duggar et mari Jérémy vuolo parlent après Josh Duggar a été reconnu coupable d’avoir reçu et détenu de la pornographie juvénile.

Le vendredi 10 décembre, les anciennes stars de la réalité Counting On ont partagé une déclaration sur Instagram concernant la condamnation de Josh par jury. « Nous sommes attristés pour les victimes d’horribles abus sur enfants. Nous sommes également attristés pour la famille de Josh, sa femme et ses précieux enfants », a déclaré le couple. « Nous sommes attristés pour le déshonneur que cela a causé au nom du Christ. »

Ils ont poursuivi: « Josh prétend être un chrétien. Lorsqu’un prétendu disciple de Jésus est exposé comme un hypocrite, la réponse de beaucoup sera de défier l’intégrité de Jésus lui-même. »

Jinger et Jeremy, qui sont séparés de Jim Bob et Michelle Dugger, sont en colère contre Josh, ont également partagé leur « gratitude » pour la justice qui a été rendue. Qualifiant les enfants de « parmi les plus vulnérables » de la société, le couple a déclaré que « le trafic sexuel et la maltraitance des enfants » faisaient partie « des maux les plus horribles imaginables ».