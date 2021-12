Jinger Duggar remet en question « l’âme » de frère Josh après sa condamnation pour pornographie juvénile

Jeudi, Josh Duggar a été reconnu coupable de deux chefs d’accusation de téléchargement et de possession de pornographie juvénile. Depuis lors, de nombreux membres de la famille de Josh se sont prononcés sur le verdict. Selon InTouch Weekly, la sœur de Josh, Jinger Duggar, est « attristée » par l’épreuve et remet maintenant en question « l’âme » de son frère.

Jinger a publié une longue déclaration sur Instagram au sujet du verdict. Sa déclaration commençait par : « Nous sommes attristés pour les victimes d’horribles abus envers les enfants. Nous sommes également attristés pour la famille de Josh, sa femme et ses précieux enfants. Nous sommes attristés pour le déshonneur que cela a causé au nom du Christ. Josh prétend être chrétien. » Elle a poursuivi en écrivant que lorsqu’un « disciple de Jésus est exposé comme un hypocrite », les gens essaieront de « défier l’intégrité de Jésus lui-même ». Jinger a poursuivi: « Pour Josh, nous craignons pour son âme. »

Même si Jinger a exprimé sa tristesse face à l’épreuve, elle a écrit qu’ils se sentaient « reconnaissants » que justice ait été rendue. « Nous sommes reconnaissants que Dieu soit un Dieu de justice qui se soucie des innocents et des impuissants », a-t-elle poursuivi en écrivant. « Et, de toutes les personnes dans ce monde, il aime particulièrement les enfants, qui sont parmi les plus vulnérables. Cette réalité fait de l’existence du trafic sexuel et de la maltraitance des enfants l’un des maux les plus horribles imaginables. C’est un mal que Dieu déteste. » Jinger a terminé sa déclaration en écrivant qu’ils sont également « reconnaissants » que « les actions de Josh » aient été exposées et qu’il devra désormais faire face à des conséquences juridiques.

« Nous sommes reconnaissants à Dieu d’avoir exposé les actions de Josh et à un système juridique déterminé à protéger les innocents et à punir les coupables dans cette affaire », poursuit le communiqué. « Nous sommes reconnaissants pour la justice. Nous prions pour plus de justice, de justification, de protection et de guérison pour tous ceux qui ont été lésés. » Maintenant que Josh a été reconnu coupable, il encourt une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison et des amendes pouvant aller jusqu’à 250 000 $ pour chaque chef d’accusation. Clay Fowlkes, avocat par intérim des États-Unis pour le district ouest de l’Arkansas, a déclaré à PEOPLE que la peine maximale que Josh pourrait recevoir est de 40 ans de prison. Sa condamnation aura lieu au printemps. En attendant, Josh reste en prison. Après avoir reçu le verdict de culpabilité, il aurait été placé à l’isolement pour des raisons de « sécurité », des sources ayant déclaré à InTouch Weekly qu' »il avait sa propre petite cellule et qu’il était éloigné des autres criminels ».