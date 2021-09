Jinger Duggar révèle une étape majeure de sa vie spirituelle sous la surveillance de la famille

Jinger Duggar Vuolo a peut-être pris ses distances avec le drame familial Duggar, mais sa foi chrétienne est toujours le fondement de sa vie. L’ancienne star de Counting On a annoncé sur Instagram que dimanche, elle avait réaffirmé sa foi et s’était fait baptiser une deuxième fois. Vuolo a partagé une vidéo de son baptême et a également partagé quelques photos de l’événement. “Dimanche était un jour très spécial”, a-t-elle écrit. « J’ai réalisé que bien que j’aie été baptisé à l’âge de 11 ans, je n’ai vraiment connu et aimé Jésus qu’à l’âge de 14 ans. Dimanche, j’ai pu déclarer publiquement que j’étais unie à Jésus. Christ dans sa vie, sa mort et sa résurrection. Soli Deo Gloria.”

À la suite du scandale de Josh Duggar, la famille Duggar s’est sérieusement fracturée, c’est donc bien que Vuolo ait le soutien de son mari Jeremy et de son église. La famille Duggar ne serait pas “aussi proche qu’elle l’était autrefois”, a déclaré une source à People. Duggar fait actuellement face à deux chefs d’accusation de réception et de possession de pornographie juvénile et attend son procès, qui devrait avoir lieu dans les trois prochains mois. “Ils ne sont plus aussi proches qu’avant à cause de tout le drame juridique de Josh”, a révélé une source familiale. “Cela crée beaucoup de stress pour eux – bien que la majorité de la famille agisse comme si de rien n’était.”

Vuolo était l’une des stars du spin-off récemment annulé Counting On, et elle a récemment parlé des difficultés d’être à la télé-réalité dès son plus jeune âge. Vuolo a admis avoir dû « lutter à travers beaucoup » tout en grandissant dans la série TLC sur le podcast Dinner Party avec Jeremy Fall. “Je pense que beaucoup de gens se tournent vers la célébrité, et ils pensent que tout est beau, tout est merveilleux, et oui, comme je le dis, il y a des tonnes d’avantages. Mais alors, vous devez aussi lutter à travers beaucoup de choses, ” expliqua Jinger. “Ils peuvent penser:” Oh, vous ne luttez contre rien, vous ne luttez pas contre la dépression un jour… “Je pense que cela a été plus difficile pour moi personnellement de trouver comment surmonter cela et comment vraiment s’ouvrir aux gens.”

Elle a poursuivi en ajoutant: “Nous ressentons tous ces choses, nous avons des moments où nous traversons des moments profonds et sombres très difficiles et d’autres personnes peuvent ne pas le savoir ou elles peuvent ne pas comprendre que c’est quelque chose qui nous est commun à tous en tant qu’humains. » La famille n’a pas caché ses liens avec la religion, et l’ancienne star de 19 ans et Counting affirme que sa foi a joué un rôle majeur pour l’aider à traverser ses moments difficiles. “Nous traversons tous des difficultés et des défis et c’est certainement quelque chose auquel je pense pour nous”, a-t-elle partagé dans l’épisode du podcast du 1er juillet. “Nous sommes des gens de foi et nous avons foi en Dieu et donc je pense que pour moi dans les moments où je lutte le plus, je cours juste vers Dieu.”