Jingle Bell Ball 2021 : Mabel se retire à cause du Covid-19

Mabel s’est retirée du Jingle Bell Ball de Capital à la dernière minute (Crédits : Rex)

Mabel a été forcée de se retirer du Jingle Bell Ball de Capital après que des membres de son équipe ont été testés positifs pour Covid-19.

La station de radio a confirmé que le chanteur de Don’t Call Me Up ne se produira pas aujourd’hui – et sera remplacé par Tom Grennan, avec Ed Sheeran, Anne-Marie et KSI également sur le point de se produire.

Une déclaration sur la page Instagram officielle de Capital FM disait: «Nous sommes désolés de dire que Mabel n’est plus en mesure de se produire au Jingle Bell Ball de ce soir avec Barclaycard.

«Certains membres de son équipe ont été testés positifs pour Covid-19, elle doit donc rester à la maison jusqu’à ce que tout soit clair.

«Mabel nous a demandé de dire à quel point elle était désolée de ne pas pouvoir se joindre à nous ce soir, elle avait tellement hâte de jouer avec tout le monde et elle espère revoir tout le monde bientôt.

« Nous sommes ravis de confirmer qu’après sa performance sensationnelle hier soir, Tom Grennan revient dans l’assiette ce soir.

Mabel ne montera pas sur scène ce soir (Photo: Redferns)



Coldplay a également dû se retirer du Jingle Bell Ball samedi (Photo: . Europe)

« Tom a rejoint un ÉNORME spectacle avec Ed Sheeran, Anne-Marie, KSI, et bien d’autres sont prêts à monter sur la scène du Jingle Bell Ball.

« Gardez votre capital et regardez en direct à partir de 18 heures ce soir sur Global Player et TikTok. »

Coldplay et Lil Nas X ont également été contraints de se retirer des performances de samedi après que des membres de leur équipe ont été testés positifs pour Covid-19.

Plus : Coronavirus



Justin Bieber, Jesy Nelson et Years and Years étaient quelques-uns des nombreux artistes qui sont montés sur scène samedi soir.

Joel Corry, Griff, JLS, Nathan Dawe, Jonasu et Shane Codd sont également au programme pour aujourd’hui.

Le Jingle Bell Ball devait être le tout premier concert multi-artistes à l’O2 de Londres depuis le début de la pandémie.

Alors que le Royaume-Uni est confronté à des restrictions plus importantes avec la forte augmentation des cas de la variante Omicron du coronavirus, des événements sont actuellement toujours autorisés à avoir lieu.

