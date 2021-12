Jingle Bell Ball de Capital : Mel C, Ian Wright et Anne-Marie mènent la deuxième journée

Anne-Marie a mené les stars sur le tapis rouge (Photo: PA)

Le deuxième jour du Jingle Bell Ball de Capital était tout aussi étoilé que le dernier avec Mel C, Anne-Marie, JLS et Ian Wright parmi les stars qui se sont déplacées pour les festivités.

La juge de The Voice UK, Anne-Marie, était une jolie belle lorsqu’elle a posé sur le tapis rouge de l’O2 Arena de Londres dans une robe chic à smocks bleu pastel. Elle a associé le numéro de backlash avec désinvolture à une paire de grosses baskets noires.

La star des Spice Girls, Mel C, s’est enveloppée au chaud contre le froid dans un manteau Adidas avec un col roulé gris et un pantalon noir élégant. La chanteuse de Wannabe était de bonne humeur alors qu’elle lançait un signe de paix pour les photographes.

L’ancien footballeur Ian Wright a également réussi à afficher un sourire malgré la nouvelle dévastatrice de la mort de sa mère la semaine dernière. Le présentateur n’était qu’à quelques secondes de passer en direct sur la couverture de la FA Cup d’ITV lorsqu’il a reçu la nouvelle déchirante que sa mère Nesta était décédée à l’âge de 94 ans.

Parmi les autres stars qui ont foulé le tapis rouge dimanche figuraient JLS, Griff, KSI et la superstar DJ Joel Corry.

Le deuxième jour du Jingle Bell Ball verra des performances d’Ed Sheeran, Tom Grennan, Anne-Marie et KSI.

Mel C était tout au sujet de la paix (Photo: .)



Ian Wright s’est déchaîné après une semaine dévastatrice (Photo: .)



Joel Corry était de bonne humeur selon (Photo: .)

Mabel a été forcée de se retirer de la performance après que des membres de son équipe ont été testés positifs pour Covid-19.

Capital a confirmé que le chanteur de Don’t Call Me Up ne se produirait pas aujourd’hui – et était plutôt remplacé par Grennan.

Une déclaration sur la page Instagram officielle de Capital FM disait: «Nous sommes désolés de dire que Mabel n’est plus en mesure de se produire au Jingle Bell Ball de ce soir avec Barclaycard.

«Certains membres de son équipe ont été testés positifs pour Covid-19, elle doit donc rester à la maison jusqu’à ce que tout soit clair.

Ella Henderson était sa personnalité joyeuse typique (Photo: .)



JLS était aussi cool que jamais WireImage)

«Mabel nous a demandé de dire à quel point elle était désolée de ne pas pouvoir se joindre à nous ce soir, elle avait tellement hâte de jouer avec tout le monde et elle espère revoir tout le monde bientôt.

« Nous sommes ravis de confirmer qu’après sa performance sensationnelle hier soir, Tom Grennan revient dans l’assiette ce soir.

Plus : Ian Wright



« Tom a rejoint un ÉNORME spectacle avec Ed Sheeran, Anne-Marie, KSI, et bien d’autres sont prêts à monter sur la scène du Jingle Bell Ball.

« Gardez votre capital et regardez en direct à partir de 18 heures ce soir sur Global Player et TikTok. »

Coldplay et Lil Nas X ont également été contraints de se retirer des performances de samedi après que des membres de leur équipe ont été testés positifs pour Covid-19.

