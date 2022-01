Jingle Jam 2021 a levé 4,4 millions de dollars pour une œuvre caritative

L’événement caritatif Jungle Jam de l’année dernière de Yogscast a permis de récolter 4,4 millions de dollars (3,3 millions de livres sterling) pour une œuvre caritative.

L’édition 2021 du bundle a rapporté 4 435 933 $, portant le total que Jingle Jam a collecté au cours de la dernière décennie à 24 945 581 $.

Cette fois-ci, l’accord comprenait des jeux vidéo d’une valeur de 650 £, exigeant que les contributeurs contribuent 35 £ ou plus. Ces 56 titres comprenaient Hyper Light Drifter, Northguard et Surviving Mars.

Parmi les organisations caritatives bénéficiant de ces 3,3 millions de livres sterling levés figurent SpecialEffect, War Child et Cancer Research UK. C’est en plus des 690 000 $ que 50 streamers

« Après une année difficile pour beaucoup, c’était vraiment agréable de la terminer sur un niveau émotionnel élevé », a déclaré Lewis Brindley, co-fondateur de The Yogscast, dans un communiqué accompagnant la nouvelle d’aujourd’hui. « Je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui ont donné de leur temps, de leur passion, de leur expertise et de leurs jeux pour en faire un tel succès. Nous sommes impatients de voir comment ces projets caritatifs évolueront en 2022 et bénéficieront à ceux qui sont en avoir besoin. »

