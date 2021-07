JingPad A1, la première tablette commerciale avec Linux | La technologie

Il existe quelques tablettes sous Linux, mais la plupart sont destinées aux développeurs ou aux étudiants. JingPad A1 est destiné au marché grand public.

Linux C’est le roi des mobiles, des serveurs et d’une bonne partie des ordinateurs à usage public. Maintenant, il veut aussi conquérir le marché commercial des tablettes.

JingPad A1 C’est une tablette équipée d’un processeur ARM et une distribution Linux appelée JingOS, axé sur la simplification des choses pour les utilisateurs qui n’ont jamais utilisé Linux.

Se compose de un écran AMOLED de 11 pouces avec une résolution 2K (3 368 x 1728 pixels), avec 266 dpi et une luminosité de 350 nits. Il dépasse en définition 98% des cahiers vendus en 2020. Et grâce à sa petite taille, il peut être facilement transporté. Il ne pèse que 490 grammes.

JingOS c’est un système d’exploitation Linux, donc exécuter des applications Linux telles que Terminal, GIMP, des applications de programmation, etc.

Cependant il est également compatible avec les applications Android, vous pouvez donc utiliser toutes les applications Google, de Gmail à Chrome, des jeux, des outils, etc.

Et vous pouvez utiliser son 4 096 stylets à points de pression, pour écrire ou dessiner naturellement sur l’écran tactile.

Sans oublier que, si vous l’associez à un clavier, il devient un ordinateur portable Linux avec toutes les fonctionnalités.

Prise en charge de toutes sortes de gadgets tels que les tablettes, les mobiles ou les lecteurs de livres électroniques. Réglable en hauteur et en angle qui s’engage même pour prendre moins de place.

Le processeur qu’il utilise est un Unisoc Tigre T7510. C’est à propos de un processeur à 8 cœurs avec 4 cœurs Cortex-A75 à 2,0 GHz et 4 cœurs Cortex-A55 à 1,8 GHz.

Grâce à l’architecture ARM basse consommation déjà une batterie de 8000 mAh, la durée d’utilisation est de 8 à 10 heures, soit le double de celle des ordinateurs portables classiques.

Il a 8 Go de RAM et 256 Go de stockage extensible par carte micro SD de 512 Go. Vous n’aurez pas de problèmes d’espace.

D’autres fonctionnalités intéressantes sont la connexion 2×2 MIMO WiFI, Bluetooth 5.0, GPS, connecteur USB Type-C, une caméra principale de 16 MP et une caméra frontale de 8 MP.

Pour le moment JingPad A1, la tablette sous Linux, uniquement vendu sur Indigogo, au prix de 464 euros.