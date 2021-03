Jinjer: deuxième rapport vidéo du studio

Le mastodonte du métal moderne de l’Ukraine JINJER récemment entré en studio pour commencer à travailler sur son quatrième album pour Registres de Napalm. Les sessions d’enregistrement se déroulent à nouveau au Studios Kaska Records à Kiev, en Ukraine avec un producteur et un bon ami Max Morton.

Le deuxième reportage vidéo du studio peut être vu ci-dessous.

Bassiste Eugène Abdukhanov a commenté: « Ceux d’entre vous qui nous surveillent doivent déjà avoir entendu cela JINJER travaillent sur du nouveau matériel depuis le début de la pandémie. C’est l’une de ces situations où même la situation la plus négative et la plus terrible peut parfois avoir une issue positive. Privés de tournées live, nous avons réussi à concentrer toute notre créativité et notre frustration et à en faire de nouvelles chansons qui sont, à mon avis, la meilleure musique que nous ayons jamais écrite. C’est complexe mais pourtant accrocheur, groovy mais avec une telle palette de notes, de sons et surtout: de sentiments … Ce nouvel album pourrait amener tout le genre de musique extrême à un tout autre niveau et élever la barre de la musicalité encore plus haut pour ce groupe et la scène metal en général. «

Plus tôt cette semaine, JINJER a annoncé les dates reportées de sa tournée nord-américaine. Le trek, surnommé « Venir en Amérique 2021 », mettra en vedette des invités spéciaux SUICIDE SILENCE. Débutant à Seattle, Washington, le 22 octobre, la tournée durera plus d’un mois – s’arrêtant dans les grandes villes telles que Vancouver, Los Angeles, Chicago, Toronto, New York, Houston et plus encore – avant de se terminer le 12 décembre à Phoenix, en Arizona. .

JINJERle dernier album live de « Vivant à Melbourne », est sorti en novembre via Registres de Napalm. L’album live et les vidéos qui l’accompagnent ont été tournés le 5 mars 2020 pendant JINJERpremière tournée en Australie, avec la pandémie sur les talons de leur « Macro » tournée mondiale, qui, malheureusement, avec le reste du paysage musical, s’arrêterait brutalement une semaine après la capture du plateau de Melbourne. Pourtant, avec JINJERGrâce à leur volonté, à leur dynamisme, à leur détermination et à leur attitude de ne jamais abandonner, ils ont pu transformer la folie de l ‘année dernière en un positif.

« Vivant à Melbourne » présente de superbes œuvres d’art par doué JINJER ventilateur Gabriel Nicoletti et comprend 17 pistes au total.



