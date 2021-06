Jinjer sortira l’album “Wallflowers” en août ; Vidéo musicale ‘Vortex’ disponible

métallurgistes ukrainiens modernes JINJER sortira un nouvel album studio, “Les giroflées”, le 27 août via Disques de napalm.

Grâce à leur travail acharné, à leurs tournées internationales ininterrompues et à leurs sorties en tête des charts acclamées par la critique, ils leur ont valu plus de 250 millions de flux/vues multiplateformes, JINJER est l’un des groupes les plus excitants et les plus excitants du métal moderne aujourd’hui. Le groupe est devenu synonyme de faire les choses à sa manière et d’enfreindre toutes les règles du manuel du heavy metal, ce qui est clairement évident sur son quatrième album studio très attendu et le suivi de “Macro”.

Bassiste Eugène Abdoukhanov commente : « La croissance créative a toujours été un objectif majeur pour nous. La journée JINJER cesser d’atteindre de nouveaux horizons musicaux sera notre dernier jour en tant que groupe.

“Nous aurions pu produire ce que nos pairs attendaient de nous que nous fassions ou produisions ‘Poissons’ clones sans fin, mais nous n’avons jamais fait cela et nous ne le ferons jamais. Au lieu de cela, nous avons écrit un album dont le niveau d’émotions va de l’agressivité la plus féroce que nous ayons jamais eue aux mélodies les plus complexes et aux vibrations mélancoliques que vous puissiez obtenir de notre musique. Nous avons décidé de déchirer toutes les frontières stylistiques possibles sans égard au succès financier ou à la concurrence de nos albums précédents.

“‘fleurs de girofle’ est un album différent musicalement et visuellement. Il s’agit de notre identité en tant que groupe, en tant qu’individus et d’une déclaration claire que nous sommes différents de la plupart des artistes… et qu’il est normal de faire votre propre truc.”

Le premier avant-goût du nouvel album, un single intitulé “Vortex”, fonctionnalités Tatiana ShmayloukLa puissance vocale de s’entrelace avec l’aura spirale éclectique et propulsive du morceau, non seulement mettant en valeur la diversité tonale du quatuor, mais prouvant également une fois de plus leur individualité. La vidéo musicale qui l’accompagne présente un miroir noir aux événements mondiaux actuels : qualitativement dans la ligue supérieure absolue et mettant en vedette une interaction de puissants plans de groupe et de fonctionnalités virtuelles, la piste de quatre minutes dévore le spectateur avec une énergie destructrice, et d’autre part représente l’humeur sombre et absorbante et l’oppression d’une période entière.

JINJER États: “‘Vortex’ est le premier. La première chanson que nous avons enregistrée et le premier single que nous avons joué en direct (à ‘Hellfest de la maison’ 2021). C’est une chanson parfaitement équilibrée à notre avis. Une histoire racontée à travers la musique et elle méritait une vidéo pour y correspondre parfaitement… La vidéo est un voyage, donnant au single une autre couche, un autre message, comme Tatiana chante sur le fardeau des pensées lourdes et à quel point cela peut être dévastateur, la vidéo reflète ce que le monde est malheureusement devenu pour beaucoup d’entre nous…”

“Les giroflées” non seulement présente une prochaine étape méthodique et préméditée dans la carrière déjà imposante du groupe, mais en plus, cela reflète les adversités personnelles auxquelles ils ont été confrontés en raison des événements mondiaux de l’année dernière. “Les giroflées” est une mise à niveau du son de groove metal progressif que tous JINJER les fans ont soif ainsi qu’un autocuiseur sonique de musicalité technique, de fureur émotionnelle et d’une bande-son intense digne de l’état déchirant du monde d’aujourd’hui.

Originaire de la région ukrainienne de Donetsk en proie au conflit, mais qui appelle désormais Kiev son port d’attache, JINJER ne mâchez vraiment pas vos mots – ou vos riffs – sur “Les giroflées”. Leur précision exceptionnelle du métal moderne associée à une attitude dure comme des clous leur a valu une base de fans farouchement fidèles et enragés et un énorme succès critique, faisant JINJER l’un des groupes dont on parle le plus aujourd’hui et leur a valu de nombreuses performances à guichets fermés à travers le monde. Avec presque tous JINJERdes sorties composées entre vans, backstage rooms et tournées constantes, “Les giroflées” continue où “Macro” laissé, seulement cette fois avec moins de distraction et plus de temps pour se concentrer sur l’écriture de chansons.

“Les giroflées” liste des pistes :

01. Appelez-moi un symbole



02. Colosse



03. Vortex



04. Divulgation!



05. Imitateur



06. Perles et Porc



07. Sommeil des justes



08. Giroflée



09. Les mains mortes ne ressentent aucune douleur



dix. Comme je fais bouillir de la glace



11. Médiateur

Attraper JINJER tête d’affiche en Amérique du Nord cet automne avec le soutien d’invités spéciaux SILENCE SUICIDE et SALUT LE YETI.

JINJER est:

Tatiana Shmaylouk – Voix



Romain Ibramkhalilov – Guitares



Eugène Abdoukhanov – Basse



Vlad Oulassevitch – Tambours

Crédit photo: Alina Chernohor



