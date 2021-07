J’investis à Algorand et Klaytn le 30 juillet en raison de l’activité accrue de leurs réseaux et voici pourquoi ! Crypto nouveaux médias

in

Algorand ALGO/USD est un réseau de blockchain décentralisé et autonome qui prend en charge différentes applications de manière sécurisée, évolutive et efficace.

Klaytn KLAY/USD est une plate-forme blockchain qui fournit une interface utilisateur accessible ainsi qu’un environnement de développement en combinant les meilleures fonctionnalités des blockchains publiques et privées grâce à une conception hybride.

Les deux ont connu une augmentation du volume des transactions, mais sont-ils un investissement rentable le 30 juillet ?

Faut-il investir dans Algorand (ALGO) ?

Le 30 juillet, Algorand (ALGO) avait une valeur de 0,82 $.

Le jeton de crypto-monnaie a connu sa valeur record de 3,56 $ le 20 juin 2019.

Cela le place à une différence de 334 % par rapport à sa valeur au 30 juin. Nous l’avons vu atteindre 1,12 $ le 3 juin et chuter à 0,68 $ le 22 juin. En comparant sa valeur au 30 juillet à la valeur qu’il a vue en juin 3, nous pouvons voir une différence de 36%. Avec l’augmentation du volume des transactions, nous pourrions voir son prix grimper à 1,06 $, ce qui représenterait une augmentation de 30% d’ici la fin août.

Algorand est actuellement classé n°38 en termes de capitalisation boursière avec une valeur de 2,6 milliards de dollars, ce qui le place dans une position idéale pour grimper à un autre classement. Avec son augmentation du volume des transactions, nous pouvons le voir potentiellement grimper bientôt au classement #36.

Faut-il investir dans Klaytn (KLAY) ?

Le 30 juillet, Klaytn (KLAY) avait une valeur de 1 $.

Le jeton a atteint sa valeur record de 4,34 $ le 30 mars.

Cela le place à une différence de 334% par rapport à sa valeur au 30 juin.

Cela étant, lorsque nous analysons sa performance tout au long du mois de juin, nous pouvons constater que son point culminant a été atteint le 3 juin, où il a vu une valeur de 1,43 $. Son point le plus bas en comparaison s’est produit le 22 juin, où il est tombé à 0,77 $. Le sommet du 3 juin diffère de la valeur du 30 juillet de 43 %.

En raison de l’augmentation du volume des transactions, nous pouvons raisonnablement nous attendre à ce que sa valeur augmente de 40% d’ici la fin août, ce qui la mettrait à 1,30 $, ce qui en fait une opportunité d’investissement intéressante. La pièce est actuellement classée n ° 42 en termes de capitalisation boursière de 2,5 milliards de dollars américains et, en tant que telle, elle pourrait potentiellement augmenter dans les deux classements et se valoriser au fur et à mesure que les investisseurs s’intéressent aux opportunités proposées par la blockchain.

