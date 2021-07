J’investis dans Internet Computer (ICP) et c’est pourquoi !

Internet Computer ICP / USD a initialement eu un impact majeur sur le marché des crypto-monnaies et a commencé à échanger son jeton d’une valeur de plus de 400 $.

Le 10 mai, DFINITY a ouvert l’ordinateur Internet, où le code source de 3 composants principaux a été publié, y compris le miroir, le gestionnaire de nœuds et les cartouches NNS.

Ce fut un grand événement, et ICP était au prix de 460 $, ce qui lui a donné un bon départ en termes de valeur.

Cependant, depuis lors, la valeur du jeton a baissé.

Le 9 juillet, DSCVR a annoncé le premier hackathon hébergé sur Internet Computer, où les soumissions pour la première saison seront acceptées du 23 au 25 juillet.

Cela pourrait potentiellement donner lieu à de nombreux produits innovants, à des idées et à une véritable augmentation de l’intérêt pour le PCI.

Le 14 juillet, Revolut a annoncé ICP en tant que nouveau jeton de réseau sur son application, qui compte 15,5 millions de clients. Cela a présenté ICP à beaucoup plus d’utilisateurs et, en tant que tel, a augmenté leur volume de transactions.

Le 15 juillet, la Fondation DFINITY s’est associée à 200 des meilleurs cryptographes, ingénieurs de systèmes distribués et programmeurs et a ajouté 3 nouvelles conférences académiques à la bibliothèque technique pour l’ordinateur Internet.

Grâce à cela, la fondation essaie d’éduquer beaucoup plus d’utilisateurs sur la blockchain et pourquoi elle a de la valeur dans cet écosystème de crypto-monnaie actuel.

Faut-il investir dans Internet Computer (ICP) ?

Le 16 juillet, ICP valait 34 $. Sa valeur initiale de 460 $ met en perspective la valeur attendue du token et son potentiel de croissance. Pour avoir une meilleure perspective de sa valeur la plus récente, nous analyserons le mois de juin. ICP a vu sa valeur la plus élevée le 3 juin de 126 $, tandis qu’il a vu sa valeur la plus basse le 22 juin de 34 $. Cela indique une baisse de 73% de la valeur. Depuis lors, il a bondi autour de la barre des 30-40 $.

Le jeton de crypto-monnaie natif d’Internet Computer ICP a connu une augmentation du volume des transactions de 8% au cours des dernières 24 heures.

Avec le hackathon, la nature open source du projet, la mise en place de Revolut, et l’augmentation de la bibliothèque technique, on peut voir un coup de pouce de la fondation DFINITY.

Cela signifie que beaucoup plus de personnes se familiariseront avec l’ordinateur Internet, ce qui pourrait entraîner une demande plus élevée pour le jeton ICP.

Avec cette demande accrue, nous pourrions potentiellement voir la valeur de l’ICP revenir à 40 $ d’ici la fin juillet.

