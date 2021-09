J’investis dans Splintershards (SPS) le 30 septembre et c’est pourquoi !

in

Splinterlands SPS / USD est un jeu de cartes à collectionner numérique qui a été créé spécifiquement sur la technologie blockchain.

Les joueurs ont la possibilité de créer une collection de cartes avec différents attributs et de combattre d’autres joueurs lors de matchs basés sur les compétences.

L’introduction du token SPS comme catalyseur de croissance

Avec l’introduction du jeton Splintershards (SPS), qui a eu lieu le 26 juillet, les choses ont vraiment décollé pour Splinterlands. Les jeux Play-to-Earn ont vraiment connu un essor cette année dans son ensemble et, selon DappRadar, ils occupent confortablement la deuxième place.

En fait, au cours des sept derniers jours, le jeu comptait 446 767 utilisateurs uniques qui ont interagi avec lui et 57,73 millions de transactions, avec un volume de 459,63 000 dollars.

Pour vous donner une idée de la façon dont tout cela fonctionne, une transaction dans un jeu blockchain se produit chaque fois qu’un joueur, par exemple, achète un NFT, ouvre une boîte à butin ou fait un mouvement dans le jeu, ce qui signifie qu’une transaction se produit chaque temps.

Grâce à l’introduction d’un mécanisme de jeu pour gagner des coupons, le jeu a suscité un intérêt accru de la part des joueurs.

Faut-il investir dans Splintershards (SPS) ?

Le 30 septembre, Splintershards (SPS) valait 0,545 $.

Pour avoir une meilleure perspective sur ce type de point de valeur, nous examinerons la valeur de tous les temps la plus élevée du jeton et la comparerons à ses performances les plus récentes en août.

La valeur la plus élevée de tous les temps du SPS était de 1,07 $ le 28 juillet. Cela signifie qu’à son apogée, le jeton avait une valeur de 0,525 $ plus élevée, soit 96%, par rapport au 30 septembre.

En termes de performances récentes, le 3 août, le jeton avait l’un de ses points les plus bas avec une valeur de 0,227 $.

De plus, le jeton a connu l’un de ses points les plus élevés le 26 août, avec une valeur de 0,502 $.

Ici, nous pouvons voir que la valeur du jeton a augmenté de 0,275 $ ou de 121%.

De plus, les packs de cartes Splinterlands Chaos Legion se vendront 4 $ chacun pendant la prévente, soit le double du coût des packs de cartes précédents.

L’extension du jeu de cartes à collectionner est prévue en précommande à partir du 18 octobre. au 17 novembre.

Dans cet esprit, nous pouvons nous attendre à ce que le jeton atteigne 0,735 $ d’ici la fin octobre, ce qui en fait un investissement rentable en septembre.

