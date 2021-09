J’investis dans UNI, LINK et AAVE en septembre 2021, | Invezz

in

Uniswap UNI / USD est l’un des protocoles de négociation décentralisée les plus populaires qui facilite la négociation automatisée de jetons de finance décentralisée (DeFi).

Chainlink LINK / USD est une couche d’abstraction blockchain qui permet aux contrats intelligents d’être universellement connectés et permet aux blockchains d’interagir avec des sources de données externes, des événements et des méthodes de paiement.

Aave AAVE / USD est un protocole financier décentralisé qui permet aux gens de prêter et d’emprunter des crypto-monnaies où ils peuvent gagner des intérêts.

Faut-il investir dans Uniswap (UNI) ?

Le 1er septembre, Uniswap (UNI) valait 29,97 $.

Pour examiner de plus près cette valeur et voir comment elle se compare, nous passerons en revue la valeur la plus élevée de tous les temps, ainsi que les performances récentes tout au long du mois d’août.

UNI a atteint son plus haut niveau historique le 3 mai, où il a atteint 44,92 $, ce qui n’a fait que 50 % plus élevé en valeur par rapport à la valeur du 1er septembre.

Le 4 août, UNI a atteint son point le plus bas à 20,96 $. Plus tard, il est passé à 31,01 $ le 16 août, ce qui en fait le point le plus élevé du mois. Ici, nous pouvons voir une augmentation de 47%.

Compte tenu de ce fait et de son augmentation du volume des transactions de 63% au cours des dernières 24 heures, UNI est un investissement rentable, car il peut atteindre 35 $ d’ici la fin septembre.

Devriez-vous investir dans Chainlink (LINK) ?

Le 1er septembre, Chainlink (LINK) valait 27,51 $.

Nous vérifierons les performances du jeton LINK en août et les comparerons à sa valeur récente, ainsi qu’à son plus haut historique, afin que nous puissions voir de quel type de valeur il s’agit.

LINK a atteint son plus haut historique le 10 mai, où il a atteint 52,70 $. Cela l’a rendu 91 % plus élevé en valeur qu’au 1er septembre.

Son point le plus bas en août était le 2 août, où il est tombé à 21,55 $ en valeur. Son point culminant, cependant, a été le 16 août, où il a atteint 30,09 $. Ici, nous pouvons voir une augmentation de 40 % de la valeur.

Cela fait de LINK un investissement rentable, car il peut atteindre 32 $ d’ici la fin septembre.

Dois-je investir dans l’Aave (AAVE) ?

Le 1er septembre, Aave (AAVE) valait 399 $.

Pour avoir une perspective plus large du type de point de valeur, nous le comparerons à la performance d’août et c’est la plus élevée de tous les temps.

L’AAVE a atteint son plus haut historique le 18 mai, où il a atteint 661 $. Cela l’a rendu 65% plus élevé en valeur qu’au 1er septembre.

Le 4 août, AAVE avait sa valeur la plus basse du mois à 303 $. Par la suite, le 16 août, il est passé à 433 $, ce qui a marqué son plus haut historique. Ici, nous pouvons voir une augmentation de 42%.

Cela dit, AAVE a le potentiel d’atteindre 430 $ d’ici la fin septembre, ce qui en fait un investissement rentable.

