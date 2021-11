Jinx arrive sur Fortnite dans Epic / Riot Colab

Il semble que Riot Games et Epic Games s’associent en tant que Jinx du très populaire MOBA de Riot League of Legends vient à Fortnite. C’est la première fois qu’un personnage de l’une des propriétés de Riot apparaît dans un jeu en dehors de ses propres titres, et marque un début explosif pour un effort de collaboration plus large entre les deux studios.

La peau du personnage, ainsi qu’une gamme d’autres éléments thématiques appropriés, tels qu’une pioche Jinx personnalisée, un spray, un bling back et des écrans de chargement, sortent aujourd’hui à 20h00 EST / 17h00 PST / minuit GMT. Cela survient quelques jours seulement avant qu’Arcane – l’émission animée de Riot – n’arrive sur Netflix et marque le dernier événement d’une campagne plus large pour promouvoir la série.

En plus de l’inclusion de Jinx dans Fortnite, nous assistons à une collaboration plus large entre les deux studios, car une grande majorité des jeux de Riot, y compris League of Legends, Teamfight Tactics, Legends of Runeterra et Valorant arrivent aux Epic Games aux Epic Games Boutique.

Il s’agit d’une initiative majeure de Riot et constitue un précédent véritablement passionnant pour de futures collaborations potentielles. Il n’y a pas beaucoup d’un plus grand public de joueurs auquel vous pourriez faire appel que la base de joueurs Fortnite, et mettre l’un des personnages principaux d’Arcane tentera certainement une bonne partie de cette base de lui donner une montre ce week-end.

Cette nouvelle intervient peu de temps après qu’Epic a annoncé la fermeture du serveur de test chinois Fortnite, probablement parce qu’ils n’avaient toujours pas de licence officielle pour cette région après trois ans. Nous avons parlé à certains des joueurs de ce serveur pour évaluer leur réaction et comment ils envoient la version unique de la bataille royale.