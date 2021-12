Jio ajoute 17,6 millions d’utilisateurs mobiles en octobre ; Airtel, VIL perdent des abonnés : données TRAI

Le nombre total d’abonnés au téléphone en Inde est passé à 1 189,62 millions (118,96 crore) à la fin octobre 2021, soit un taux de croissance mensuel de 0,04 %.



Le plus grand opérateur de télécommunications indien, Reliance Jio, a gagné 17,6 lakh d’abonnés mobiles en octobre 2021, tandis que les concurrents du marché Bharti Airtel et Vodafone Idea ont perdu 14,5 lakh d’utilisateurs au cours du mois, selon les dernières données publiées par TRAI lundi.

La base d’abonnés mobiles de Reliance Jio a bondi à 42,65 crore en octobre. La compagnie de téléphone a ajouté 17,61 lakh d’utilisateurs mobiles au cours du mois, selon les données.

Le deuxième plus grand opérateur de télécommunications Bharti Airtel a perdu 4,89 lakh de clients mobiles en octobre et sa base d’abonnés est tombée à 35,39 crore.

Selon les données de la Telecom Regulatory Authority of India (TRAI), Vodafone Idea a perdu 9,64 lakh d’abonnés mobiles et sa base d’utilisateurs a chuté à 26,90 crore en octobre.

Le nombre total d’abonnés au téléphone en Inde est passé à 1 189,62 millions (118,96 crore) à la fin octobre 2021, soit un taux de croissance mensuel de 0,04 %.

L’abonnement téléphonique urbain a diminué à 658,83 millions (65,88 crore) à la fin octobre 2021, mais l’abonnement rural est passé à 530,79 millions (53,07 crore) au cours de la même période, a indiqué la TRAI.

« La télé-densité globale en Inde est passée de 86,89 % fin septembre 21 à 86,86 % fin octobre 21 », a déclaré TRAI dans ses données d’abonnement mensuelles.

