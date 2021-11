Jio augmente les tarifs prépayés, ces plans coûteront plus cher à partir du 1er décembre : Vérifiez les prix révisés, les avantages, d’autres détails

La hausse des tarifs entrera en vigueur le 1er décembre. (Crédit photo : .)

Reliance Jio suivra les traces d’Airtel et de Vodafone Idea (Vi) et augmentera les prix des forfaits de recharge prépayés, a annoncé la société le dimanche 28 novembre. La hausse des tarifs, qui s’étend à tous les forfaits voix et données illimités de Jio ainsi qu’à des modules complémentaires, entrera en vigueur à partir du 1er décembre.

Contrairement à Airtel et Vi, qui ont tous deux justifié la hausse des prix comme une mesure pour augmenter leur revenu moyen par utilisateur (ARPU) et donc leurs marges bénéficiaires, Jio ne partage aucune raison en soi. En fait, la compagnie de téléphone dirigée par Mukesh Ambani n’appelle même pas cela une hausse des prix. Au contraire, il continue en suggérant qu’il sort avec de nouveaux plans, dans un communiqué de presse partagé avec les médias aujourd’hui. Cependant, ce n’est pas le cas.

Lire aussi | Comparaison des forfaits de recharge prépayés Airtel vs Vodafone Idea (Vi) : tarifs des forfaits prépayés, avantages du forfait, validité, etc.

Les nouveaux plans, ou les révisions de prix si vous préférez, sont « conformes à son engagement à renforcer davantage une industrie des télécommunications durable », a déclaré Jio, ajoutant qu’il continuerait à fournir « un service de la meilleure qualité au prix le plus bas au monde ».

Plans de recharge prépayés Jio 2021 : prix révisés prépayés Jio, avantages du plan, autres détails

Jio a révisé toute sa bibliothèque de plans de recharge prépayés en Inde. Les nouveaux tarifs, comme mentionné précédemment, s’appliqueront à compter du 1er décembre 2021. Voici la liste complète :

JioPhone Rs 75 plan révisé à Rs 99

Le forfait prépayé JioPhone Rs 75 coûtera désormais Rs 99, ce qui représente une hausse de Rs 24. Le plan révisé comprendra des appels vocaux illimités, 3 Go de données par mois et 50 SMS. La validité de ce plan est de 28 jours.

Forfait prépayé Jio Rs 129 révisé à Rs 155

Le forfait prépayé illimité Rs 129 de Jio a reçu une augmentation de prix de Rs 26 et sera désormais disponible pour Rs 155. Pour Rs 155, les clients bénéficieront d’appels vocaux illimités associés à 2 Go de données par mois et 300 SMS. La validité de ce plan est de 28 jours.

Forfait prépayé Jio Rs 149 révisé à Rs 179

Le forfait prépayé Rs 149 de Jio a reçu une augmentation de prix de Rs 30 et sera désormais disponible pour Rs 179. Pour Rs 179, les clients bénéficieront d’appels vocaux illimités associés à 1 Go de données quotidiennes et 100 SMS par jour. La validité de ce plan est de 24 jours.

Forfait prépayé Jio Rs 199 révisé à Rs 239

Le forfait prépayé Rs 199 de Jio a reçu une augmentation de prix de Rs 40 et sera désormais disponible pour Rs 239. Pour Rs 239, les clients bénéficieront d’appels vocaux illimités associés à 1,5 Go de données quotidiennes et 100 SMS par jour. La validité de ce plan est de 28 jours.

Lire aussi | Airtel augmente les tarifs prépayés jusqu’à Rs 501 : vérifiez les prix révisés, les avantages du plan, d’autres détails

Forfait prépayé Jio Rs 249 révisé à Rs 299

Le forfait prépayé Rs 249 de Jio a reçu une augmentation de prix de Rs 50 et sera désormais disponible pour Rs 299. Pour Rs 299, les clients bénéficieront d’appels vocaux illimités associés à 2 Go de données quotidiennes et 100 SMS par jour. La validité de ce plan est de 28 jours.

Forfait prépayé Jio Rs 399 révisé à Rs 479

Le forfait prépayé Rs 399 de Jio a subi une augmentation de prix de Rs 80 et sera désormais disponible pour Rs 479. Pour Rs 479, les clients bénéficieront d’appels vocaux illimités associés à 1,5 Go de données quotidiennes et 100 SMS par jour. La validité de ce plan est de 56 jours.

Forfait prépayé Jio Rs 444 révisé à Rs 533

Le forfait prépayé Rs 444 de Jio a subi une augmentation de prix de Rs 89 et sera désormais disponible pour Rs 533. Pour Rs 533, les clients bénéficieront d’appels vocaux illimités associés à 2 Go de données quotidiennes et 100 SMS par jour. La validité de ce plan est de 56 jours.

Forfait prépayé Jio Rs 329 révisé à Rs 395

Le forfait prépayé Rs 329 de Jio a reçu une augmentation de prix de Rs 66 et sera désormais disponible pour Rs 395. Pour Rs 395, les clients bénéficieront d’appels vocaux illimités associés à 6 Go de données et 1000 SMS. La validité de ce plan est de 84 jours.

Forfait prépayé Jio Rs 555 révisé à Rs 666

Le forfait prépayé Rs 555 de Jio a subi une augmentation de prix de Rs 111 et sera désormais disponible pour Rs 666. Pour Rs 666, les clients bénéficieront d’appels vocaux illimités associés à 1,5 Go de données quotidiennes et 100 SMS par jour. La validité de ce plan est de 84 jours.

Forfait prépayé Jio Rs 599 révisé à Rs 719

Le plan prépayé Rs 599 de Jio a reçu une augmentation de prix de Rs 120 et sera désormais disponible pour Rs 719. Pour Rs 719, les clients bénéficieront d’appels vocaux illimités associés à 2 Go de données quotidiennes et 100 SMS par jour. La validité de ce plan est de 84 jours.

Jio Rs 1 299 forfait prépayé révisé à Rs 1 559

Le plan annuel de Rs 1 299 (validité de 336 jours) coûtera désormais aux utilisateurs de Rs 1 559. Il viendra avec des appels illimités, 3 600 SMS et 24 Go de données.

Jio Rs 2 399 forfait prépayé révisé à Rs 2 879

Le forfait Rs 2 399 coûtera désormais Rs 2 879 et fournira des appels illimités, 100 SMS et 2 Go de données chacun par jour.

Recharges de données Jio

Le plan Rs 51 coûtera désormais Rs 61 et viendra avec 6 Go de données ; le plan Rs 101 offrant 12 Go de données coûtera Rs 121, tandis que le plan Rs 251 contiendra désormais 50 Go de données et coûtera Rs 301 avec une validité de 30 jours.

Lire aussi | Vodafone Idea augmente les tarifs prépayés après Airtel: vérifiez les prix révisés, les avantages du plan, d’autres détails

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.