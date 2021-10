Jio-bp pour vendre des carburants premium sans frais supplémentaires ; Recharge EV, échange de batterie, vente au détail 24h/24 et 7j/7 dans les stations-service RIL

Reliance BP Mobility a lancé mardi sa première station de mobilité de marque Jio-bp à Navi Mumbai, Maharashtra

Jio-bp, la coentreprise de vente au détail de carburant entre Reliance Industries Ltd et BP Plc, vendra du carburant additivé sans frais supplémentaires, au lieu de carburants ordinaires, dans ses « stations de mobilité », a déclaré la société dans un communiqué aujourd’hui. De plus, Jio-bp proposera également la recharge des véhicules électriques et l’échange de batteries dans ses points de vente de mobilité et dans d’autres emplacements autonomes. Le carburant additivé vendu dans les stations Jio-bp contiendra une technologie active, qui forme une couche protectrice sur les pièces critiques du moteur pour aider à garder les moteurs propres, a-t-il déclaré. Les 1 400 stations de vente au détail de carburant existantes de RIL à travers le pays seront également bientôt rebaptisées en stations de mobilité Jio-bp.

Reliance BP Mobility a lancé mardi sa première station de mobilité de marque Jio-bp à Navi Mumbai, Maharashtra. En plus du remplissage de carburant et de la recharge des véhicules électriques, Jio-bp proposera également un service de vidange d’huile en partenariat avec Castrol. En outre, outre les services de carburant et de pétrole, Reliance Retail de Mukesh Ambani proposera également des ventes au détail d’aliments et de boissons 24h/24 et 7j/7 dans les points de vente Jio-bp. Wild Bean Café, une marque de bp, servira son café signature accompagné de masala chai, de samosa, etc., aux clients en déplacement.

