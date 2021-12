Jio commence à offrir jusqu’à 20 % de remise en argent sur certains forfaits prépayés : liste complète, détails

Le troisième forfait prépayé est de Rs 299, qui comprend 2 Go de données haut débit quotidiennes, des avantages d’appels vocaux illimités et un pack de 100 messages SMS par jour. Le plan a une validité de 28 jours.

Le géant des télécommunications Reliance Jio a commencé à offrir une énorme remise en argent JioMart de 20 % sur ses trois forfaits prépayés. Les plans prépayés sur lesquels 20% de cashback JioMart seront disponibles sont Rs 719, Rs 666 et Rs 299. Il est important de savoir que la validité de ces plans prépayés se situe entre 28 jours et 84 jours.

Offre de remboursement JioMart de 20 pour cent de Reliance Jio

Le cashback dont bénéficient les clients peut être utilisé pour acheter des biens et des services dans différents magasins Reliance Retail et d’autres portails d’achat en ligne. Les points de vente où les clients peuvent dépenser le cashback gagné incluent Jio recharge, JioMart, Reliance Smart, Reliance Trends, Reliance Digital et Ajio, entre autres. La société a également déclaré que les clients sont éligibles pour accumuler des remises en argent jusqu’à Rs 200 chaque jour.

Forfaits prépayés éligibles

Le forfait prépayé Rs 719 fournit 2 Go de données haut débit par jour, ainsi que des appels vocaux illimités et 100 messages SMS par jour au client. Le cashback JioMart de 20 % peut également être utilisé sur ce plan prépayé, ainsi que sur l’abonnement à une gamme d’applications Jio telles que JioTV, JioSecurity, JioCinema et JioCloud.

De même, les clients peuvent bénéficier de la remise de 20 % sur le forfait prépayé Rs 666 Jio, qui comprend 1,5 Go de données Internet haut débit, 100 SMS par jour ainsi que des appels vocaux illimités. Le plan est valide pour une période de 84 jours.

Le troisième forfait prépayé est de Rs 299, qui comprend 2 Go de données haut débit quotidiennes, des avantages d’appels vocaux illimités et un pack de 100 messages SMS par jour. Le plan a une validité de 28 jours.

La société a également révélé que le cashback que les clients gagnent après avoir rechargé avec les trois forfaits prépayés sera crédité sur le compte de l’utilisateur dans les 72 heures suivant la recharge. La remise en argent peut être conservée dans divers points de vente Reliance Jio. Récemment, Reliance Jio a augmenté le prix de base de la plupart de ses plans de recharge prépayés et a qualifié cette décision de tentative visant à rendre l’industrie des télécommunications plus durable.

