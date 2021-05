Jio continue de perdre des abonnés actifs

Au cours des trois derniers mois, la part de marché de Jio en utilisateurs actifs est tombée à 33% en février, tandis que celle d’Airtel est passée à 34,6%.

Même si Reliance Jio a ajouté le nombre maximum d’abonnés sans fil en février, battant Bharti Airtel après six mois, la base d’utilisateurs actifs de la société continue de baisser, avec une perte de 0,2 million d’abonnés.

En novembre, lorsque Jio détenait une part de marché de 33,5% des abonnés actifs, légèrement supérieure aux 33,4% de Bharti Airtel, la société était à la traîne. Au cours des trois derniers mois, la part de marché de Jio en utilisateurs actifs est tombée à 33% en février, tandis que celle d’Airtel est passée à 34,6%.

Selon ICICI Securities, c’est la première fois depuis son lancement commercial que les abonnés actifs de Reliance Jio ont diminué deux mois de suite. «Au cours des 12 derniers mois, RJio a ajouté 12 millions d’abonnés actifs; cela, comparé aux abonnés nets de Bharti, l’ajout du haut débit actif et mobile était de 25,1 millions et 41,6 millions, respectivement. Pour Jio, les abonnés actifs et les abonnés haut débit mobiles (actifs) sont les mêmes », a déclaré ICICI Securities.

Selon les données partagées par l’Autorité de régulation des télécommunications de l’Inde (Trai), Vodafone Idea, qui a réussi à ajouter des abonnés sans fil en février après près de 16 mois, continue également de perdre des utilisateurs actifs. La société a perdu 0,2 million d’abonnés actifs et sa part de marché de la base d’utilisateurs actifs est tombée à 26,1%. En février, Bharti avait le plus grand nombre d’abonnés actifs avec 340 millions, suivi de Jio avec 324 millions et Vodafone Idea avec 256 millions. Les abonnés actifs ou registre de localisation des visiteurs (VLR) est une base de données temporaire d’utilisateurs, qui ont erré dans une zone particulière desservie par un opérateur.

En outre, le mois de février a été témoin de 11,68 millions de demandes de portabilité des numéros mobiles (MNP), un peu plus élevé que le taux d’exécution normal de 8 millions par mois. Après avoir analysé les données, il semble que Bharti ait gagné des abonnés à la fois de Jio et de Vodafone Idea via la route MNP.

Mais les analystes ont déclaré que mars serait formidable pour Jio avec des ajouts d’environ 8,6 millions d’abonnés sans fil, principalement en raison du déploiement de la nouvelle offre JioPhone 2021 avec des plans à long terme. La société offre un JioPhone pour Rs 1 999, avec 24 mois de service illimité. Un autre plan est pour Rs 1,499, qui vient avec 12 mois de service illimité.

Selon Kotak Institutional Equities, dans le segment du haut débit mobile, la trajectoire d’ajout d’abonnés de Bharti est restée saine avec 3,5 millions d’abonnés en février, bien qu’un peu moins que 4,3 millions de Jio. Cependant, sur une base cumulative au cours des six derniers mois, les ajouts d’abonnés haut débit mobile de Bharti à 28,8 millions ont éclipsé l’ajout de Jio de 12,3 millions d’abonnés. Vodafone Idea continue d’être à la traîne sur ce front, ajoutant 0,6 million d’abonnés haut débit mobile en février et 3,4 millions au cours des six derniers mois.

