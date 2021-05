Jio enregistre un bénéfice stable au quatrième trimestre et un chiffre d’affaires en baisse

Avec son cheminement définissant les partenariats au cours des deux dernières années, Jio continuera de s’efforcer de faire de l’Inde une société numérique de premier plan.

Les résultats de Reliance Jio pour le quatrième trimestre de l’exercice21 ont été modérés, la société ayant manqué les estimations des analystes et les mesures d’exploitation étant inférieures aux attentes. La plus grande surprise a été l’ajout net de 15,4 millions d’abonnés, séquentiellement, ce qui était bien au-dessus des attentes des analystes de 7 millions d’ajouts et qui a porté le nombre total d’abonnés à 426,2 millions.

Le bénéfice net de la société est resté stable à Rs 3 508 crore tandis que les revenus ont diminué de 6,1% à Rs 18 278 crore par rapport au trimestre précédent. Cela a été attribué au changement du régime des frais d’utilisation d’interconnexion (IUC) du régime de facturation et de maintien en vigueur le 1er janvier.

L’Ebitda de la société n’a augmenté que de 1% à Rs 8 573 crore principalement en raison de la pression sur l’Arpu (revenu moyen par utilisateur). Les marges Ebitda de la société ont cependant augmenté de 330 points de base à 46,9% au cours du trimestre.

Arpu pour le trimestre a fortement baissé de 8,4% en séquentiel à Rs 138,2, en raison de la transition des frais d’utilisation de l’interconnexion (IUC) au régime Bill & Keep à compter du 1er janvier 2021 et un nombre de jours inférieur au cours du trimestre. Les analystes avaient estimé un Arpu à environ Rs 141.

Le trafic de données de Jio à 1,66,80,000 était en hausse de 5% en glissement trimestriel. L’utilisation de données par client et par mois, bien qu’en hausse de 3% séquentiellement à 13,3 Go, a augmenté plus lentement par rapport au dernier trimestre où la croissance était de 7,5%.

Le volume de la voix de Jio à 10,32 900 minutes a enregistré une augmentation de près de 6% par rapport au trimestre précédent. L’utilisation par client à 823 minutes par mois a enregistré une augmentation séquentielle de près de 3,3%.

Le taux de désabonnement mensuel de Jio s’est nettement amélioré au cours du trimestre à 1,26% contre 1,63% au trimestre précédent. Il l’a attribué à des initiatives de vente ciblées et à la réduction de l’impact de Covid dans certaines parties du pays au cours du trimestre.

Le total des ajouts bruts de la clientèle s’est élevé à 31,2 millions, au-dessus des ajouts bruts de 25,1 millions au trimestre précédent.

La société a déclaré que lors des enchères de spectre récemment conclues, Jio avait acquis du spectre dans les bandes 800 MHz, 1800 MHz et 2300 MHz. La dépense totale pour ce spectre est de Rs 57 123 crore avec un paiement initial de Rs 19 939 crore. Par la suite, Jio a signé un accord définitif avec Bharti Airtel, pour l’échange de droits d’utilisation du spectre dans la bande 800 MHz dans les cercles d’Andhra Pradesh, de Delhi et de Mumbai. La valeur totale pour le droit d’utilisation du spectre apparié de 7,5 MHz est de Rs 1 497 crore, y compris la valeur actuelle du passif de paiement différé associé de Rs 459 crore.

Commentant les performances, Mukesh Ambani, président de Reliance Industries, a déclaré: «Jio compte 426 millions de clients très engagés et reste déterminé à améliorer les expériences numériques non seulement pour nos clients existants, mais aussi pour tous les particuliers, ménages et entreprises du monde entier. pays. Avec son cheminement définissant les partenariats au cours des deux dernières années, Jio continuera de s’efforcer de faire de l’Inde une société numérique de premier plan.

