Jio et MediaTek lancent le tournoi Gaming Masters 2.0 BGMI : comment s’inscrire, autres détails

Les joueurs peuvent s’inscrire à Gaming Masters 2.0 sur le site Web de Jio Games. (Krafton via IE)

La deuxième édition du tournoi e-sports Gaming Masters de Jio et MediaTek, mettant en vedette Battlegrounds Mobile India (BGMI), la version indienne de PUBG Mobile, a été lancée. BGMI est développé par PUBG Studios et publié par Krafton de Corée du Sud.

Gaming Masters 2.0 aura un prize pool de Rs 12,5 lakhs. Les inscriptions sont déjà ouvertes pour les participants. La première édition mettait en vedette Garena Free Fire et a attiré 14 000 inscriptions d’équipes.

Les joueurs peuvent s’inscrire à Gaming Masters 2.0 sur le site Web de Jio Games. Les organisateurs ont rendu l’événement inclusif pour les utilisateurs Jio et non-Jio et ne factureront aucun frais de participation.

Gaming Masters 2.0 se déroulera sur une période de trois mois. L’événement devrait débuter le 23 novembre et se terminer le 10 janvier. La qualification 1 se déroulera du 23 au 27 novembre. La qualification 2 se déroulera du 30 novembre au 4 décembre, la qualification 3 du 7 au 11 décembre, et Qualification 4 du 14 au 18 décembre. La « route vers la finale » commencera après la phase de qualification à partir du 21 décembre.

Krafton a récemment annoncé que les joueurs indiens seraient éligibles pour les épreuves de médailles d’e-sport aux Jeux asiatiques de 2022, prévues à Hangzhou, en Chine, du 10 au 25 septembre.

PUBG Mobile a été interdit en Inde l’année dernière par le Centre, qui a cité la menace potentielle de ces applications en raison de leurs liens avec la Chine. PUBG Mobile appartient à Tencent, l’une des plus grandes entreprises technologiques de Chine. Krafton, qui détient les droits de propriété intellectuelle de PUBG, a rompu ses liens avec Tencent pour contourner l’interdiction en Inde. Cependant, il a dû sacrifier le nom PUBG pour relancer le jeu en Inde.

Cependant, il est maintenant de retour avec le surnom de PUBG: New State. Cependant, il n’est pas clair si Krafton a dû obtenir l’autorisation du Centre pour lancer le jeu.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.