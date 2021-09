Jio Fiber ajoute six forfaits trimestriels à son portefeuille de forfaits postpayés : prix, avantages et tout ce qu’il faut savoir

Les nouveaux plans trimestriels inclus par Jio Fiber commencent à 2 097 Rs, mais ils vont également jusqu’à 25 597 Rs, TPS non comprise.

Jio Fibre Postpayé : Le portefeuille haut débit postpayé de Jio Fiber a été élargi par la société de télécommunications et désormais, des forfaits trimestriels ont également été ajoutés à ses offres semestrielles et annuelles. Ces plans sont intervenus quelques mois après que le fournisseur de services Internet a introduit des plans postpayés annuels et semestriels. Les nouveaux plans trimestriels inclus par Jio Fiber commencent à 2 097 Rs, mais ils vont également jusqu’à 25 597 Rs, TPS non comprise. Selon Jio, ces nouveaux plans n’entraîneraient aucun frais d’installation et offriraient aux utilisateurs une vitesse Internet allant jusqu’à 1 Gbps.

Comme les rapports l’avaient signalé précédemment et comme il est maintenant disponible sur le site Web de Jio, six forfaits trimestriels ont été ajoutés au portefeuille postpayé, et ils seraient disponibles sur Jio.com et l’application MyJio.

Jio Fiber postpaid : Nouveaux forfaits trimestriels

Parmi les six nouveaux plans trimestriels ajoutés au portefeuille, le plus abordable coûte Rs 2 097. Selon le plan, les utilisateurs obtiendraient une vitesse de téléchargement et de téléchargement de 100 Mbps ainsi que des données illimitées pendant une période de trois mois. Les avantages des appels vocaux ont également été inclus dans le pack. Cependant, ce plan n’a ni abonnement OTT ni service à valeur ajoutée.

Le deuxième plan, que Jio a qualifié de populaire, coûte 2 997 Rs pour trois mois (sans TPS) et offre aux utilisateurs des données illimitées à une vitesse de téléchargement et de téléchargement de 150 Mbps. Les appels vocaux sont gratuits. Dans ce plan, les utilisateurs auraient 15 abonnements complémentaires dont Amazon Prime Video, Disney+Hotstar, SonyLiv, Zee5, JioCinema, Voot Select, Sun NXT, Voot Kids, Lionsgate Play, Hoichoi, Discovery+, Eros Now, ALTBalaji, ShemarooMe et JioSaavn . L’abonnement Amazon Prime Video serait gratuit pendant 1 an, a indiqué la société.

Le troisième plan a été facturé à Rs 4 497 + TPS pendant trois mois en échange d’une vitesse de téléchargement et de téléchargement de 300 Mbps avec des données illimitées et des appels vocaux gratuits. De plus, en plus des 15 applications et abonnements inclus dans le deuxième plan, ce plan propose également un abonnement au plan Netflix (Basic).

Le forfait Rs 7 497 + TPS offre une vitesse de 500 Mbps avec des données illimitées et des appels vocaux gratuits. Les applications et abonnements proposés sont les mêmes que ceux du plan Rs 4 497.

Le plan Rs 11 997 + TPS fournit des données illimitées à une vitesse de téléchargement et de téléchargement de 1 Gbps avec des appels vocaux gratuits et un abonnement aux 16 applications et plates-formes comme les deux plans précédents.

Le dernier plan de Rs 25 497 + TPS offre la même vitesse, les mêmes abonnements et les appels vocaux gratuits que ceux du plan Rs 11 997. Cependant, la seule différence est que les utilisateurs auraient droit à un énorme 6 600 Go de données chaque mois pendant trois mois qui sont facturés. Mais cela pourrait laisser les consommateurs perplexes quant à savoir en quoi cela est meilleur que les «données illimitées» proposées par d’autres plans. Eh bien, conformément à la politique commerciale mentionnée sur le site Web de Jio, les utilisateurs ne sont pas autorisés à utiliser plus de 3 300 Go de données dans un cycle de facturation pour éviter toute utilisation abusive.

« Pour éviter l’abus des avantages des données illimitées par quelques-uns qui affecte la grande majorité des autres utilisateurs, pour de tels plans, RJIL identifiera et traitera toute consommation d’un client au-delà de 3 300 Go de données dans un cycle de facturation ; comme une utilisation abusive des avantages fournis. Une fois cette limite atteinte dans un cycle de facturation, RJIL se réserve le droit de retirer les avantages du plan sous forme d’utilisation de données pour ce consommateur sans préavis », a déclaré la société.

Par conséquent, le plan Rs 25 497 est un avantage majeur pour les consommateurs car ils obtiendraient 6 600 Go de données, même pas pour le cycle de facturation, mais chaque mois du cycle de facturation, ce qui rend les données disponibles pour ces utilisateurs six fois plus que dans les autres plans. .

