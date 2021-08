Jio Phone Next pourrait être disponible en pré-réservation à partir de cette semaine

Jio, soutenu par Reliance, avait dévoilé le prochain JioPhone Next lors de la dernière AGA de la société en juin de cette année. Alors que Mukesh Ambani de Reliance a présenté le téléphone lors de l’événement, il a mentionné qu’il avait été développé en collaboration avec Google et qu’il ferait partie des téléphones 4G les moins chers d’Inde.

Ce qu’il n’a pas révélé, c’est la disponibilité et les détails des prix de ce téléphone. Maintenant, selon un rapport de 91Mobiles, le JioPhone Next pourrait être en pré-réservation cette semaine. Comme annoncé précédemment, le téléphone devrait commencer à être commercialisé à partir du 10 septembre à l’occasion propice de Ganesh Chaturthi.

Le rapport indique que la société a déjà commencé à communiquer avec les distributeurs et les détaillants, cependant, à ce stade, même ceux-ci ne sont pas au courant des détails clés tels que les spécifications et le prix du téléphone.

JioPhone Next Spécifications et fonctionnalités (attendues)

Selon les plans ambitieux d’Ambani, le JioPhone Next devrait être le téléphone 4G le moins cher du pays et le téléphone est en cours de lancement pour libérer le pays de l’Internet mobile 2G lent.

Cela signifie à son tour que cette entreprise cherche non seulement à remplacer les téléphones multifonctions largement utilisés par les utilisateurs du groupe à faible revenu, mais cherche également à mettre à niveau ses utilisateurs d’origine de Jio Phone vers une expérience de smartphone. Le premier JioPhone était un téléphone doté d’une connectivité 4G, mais qui était effectivement gratuit pour les utilisateurs.

De plus, le téléphone exécutera une version unique d’Android qui a été conçue pour fonctionner de manière transparente sur les téléphones dotés de téléphones extrêmement bas. JioPhone Next viendra avec des fonctionnalités qui seront conçues sur mesure pour le téléphone. Ces fonctionnalités incluent Google Assistant personnalisé, Chrome Go, Camera Go et Duo Go. L’application appareil photo sur le téléphone sera également personnalisée et sera livrée avec des filtres Snapchat intégrés.

Les rapports suggèrent que le JioPhone Next pourrait être alimenté par un chipset Qualcomm Snapdragon 215 couplé à une batterie de 2 500 mAh. Le smartphone pourrait également être équipé d’un écran de 5,5 pouces, d’une caméra arrière de 13 MP et d’un selfie de 2 MP.

