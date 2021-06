Jio Platforms sélectionne Spirent pour tester le réseau 5G

in

Jio a reçu des permis pour des essais 5G à Delhi, Mumbai, Gujarat et Hyderabad. (fichier image)

La société informatique Spirent Communications a déclaré mercredi avoir collaboré avec Jio Platforms pour tester un réseau central 5G autonome basé sur le cloud pour les charges de travail et les conditions de trafic du monde réel.

Spirent a déclaré dans un communiqué que Jio a utilisé sa plate-forme Landslide pour effectuer des tests de capacité de réseau central, mesurer le débit de données des appareils et modéliser une grande variété de modèles d’appels comportementaux complexes et de scénarios de mobilité des utilisateurs finaux.

« Notre collaboration avec Spirent est un élément important pour atteindre cet objectif. Landslide est une référence mondiale en or pour la validation des réseaux centraux 5G en termes de fonctionnalité et de performances, nous permettant de valider avec succès tous les aspects du réseau central autonome 5G.

“Nous sommes impatients de tirer parti des capacités de Landslide pour valider divers cas d’utilisation 5G avec les solutions Jio 5G”, a déclaré le vice-président senior de Jio Platforms, Aayush Bhatnagar, dans le communiqué.

Le vice-président et directeur général de Spirent pour la région APAC, Peter Tan, a déclaré que Jio devait valider les performances de ses fonctions internes de réseau principal 5G tout en prenant en charge les interfaces de sous-système multimédia LTE 4G et IP, via lesquelles tous les services Internet sont fournis.

“Landslide a fourni la solution idéale, prenant en charge les interfaces sur l’ensemble du cœur 5G”, a ajouté Tan.

Jio a reçu des permis pour des essais 5G à Delhi, Mumbai, Gujarat et Hyderabad.

Le partenaire de Jio, NXP Semiconductors, a affirmé que la société de télécommunications dirigée par Mukesh Ambani avait atteint une vitesse de données de plus de 1 gigabit par seconde pendant les essais.

