Jio présente des offres de remboursement sur certains plans de recharge prépayés avant la saison des fêtes, détails à l’intérieur

Reliance Jio a introduit des offres de remboursement sur certains plans pour ses abonnés. L’offre de cashback est valable sur la recharge des numéros à l’aide de l’application MyJio ou du site Web de l’entreprise. L’offre qui vient juste avant la saison des festivals est sur la recharge de Rs. 249, Rs. 555, et Rs. 599 forfaits prépayés avec une validité de 84 jours. Jio dit que le cashback sera crédité sur le compte de l’utilisateur et qu’il pourra être utilisé pour de futures recharges.

Une nouvelle section de remise en argent de 20 % a été introduite par Jio sur son site Web et comprend trois recharges avec des coupures en Rs. 249, Rs. 555, et Rs. 599. La recharge prépayée Rs 249 offre 2 Go de données par jour, des appels vocaux illimités et 100 messages SMS par jour et est valable 28 jours. Après la limite de données, Jio limitera la vitesse à 64 Kbps.

Quant à Jio Rs. Recharge prépayée 555, elle offre 1,5 Go de data par jour, des appels vocaux illimités, et 100 SMS par jour et une validité de 84 jours. Les Jio Rs. La recharge prépayée 599 offre les mêmes avantages et une validité de 84 jours, mais les données sont plafonnées à 2 Go par jour.

Les trois plans comportent des avantages supplémentaires tels que les abonnements JioTV, JioNews, JioSecurity, JioCinema et JioCloud.

Jio a également introduit de nouveaux forfaits prépayés avec un abonnement d’un an à Disney + Hotstar Mobile à partir de Rs. 499 qui apporte 3 Go d’accès aux données haut débit quotidiennement, ainsi que des appels vocaux et des SMS « illimités » pendant 28 jours.

Le plan le plus premium de la série est le Rs. 2 599 qui transportent quotidiennement 2 Go de données haut débit, des appels vocaux et des SMS illimités pour une validité de 365 jours.

