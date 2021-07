Jio vient de donner à Google son meilleur coup pour percer le segment d’entrée de gamme en Inde

Il y a plus de quatre ans, le PDG de Google, Sundar Pichai, a déclaré que les smartphones devaient coûter aussi peu que 30 $ pour être largement adoptés en Inde. Bien que le pays soit le deuxième plus grand marché de smartphones au monde – avec plus de 700 millions d’utilisateurs – il y a encore une partie importante de la population indienne qui n’a pas fait le changement.

Xiaomi et d’autres fabricants chinois ont considérablement abaissé la barrière à l’entrée des smartphones, offrant des options décentes pour aussi peu que 6 799 ₹ (90 $), mais cela n’est toujours pas pris en compte pour des millions d’Indiens. Google a essayé de cibler le segment de 50 $ à 75 $ avec les appareils Android Go dans le passé, mais ces efforts n’ont pas réussi à prendre de l’ampleur, tout comme son rendez-vous avec Android One.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Mais tout cela change grâce au partenariat de Google avec Jio en Inde. Jio a annoncé le JioPhone Next, un téléphone d’entrée de gamme qui exécute une version “optimisée” d’Android. Les premiers appareils de Jio dans cette catégorie comportaient KaiOS, donc le fait que le JioPhone Next soit livré avec Android prêt à l’emploi et ait un accès complet au Play Store et aux services Play est une énorme affaire en soi.

Google n’a pas donné beaucoup de détails sur la version Android alimentant l’appareil, Pichai notant que la société “a optimisé une version de notre système d’exploitation Android spécialement pour cet appareil”. Mais ce que nous savons, c’est que le JioPhone Next aura accès à Google Assistant, offrira un appareil photo avec des filtres HDR et AR, une traduction en temps réel et une fonction de lecture à haute voix qui fonctionne avec n’importe quel texte à l’écran. L’appareil comprendra également toute la suite de services numériques de Jio.

Le JioPhone Next ouvre la voie à des millions d’utilisateurs de téléphones multifonctions pour passer à un smartphone.

Si je devais deviner, le JioPhone Next exécute une version personnalisée d’Android Go optimisée pour le matériel du JioPhone Next. Jio n’a pas encore partagé les détails matériels du téléphone, mais nous devrions mieux comprendre ce qui se cache sous le capot une fois que l’appareil arrivera dans les magasins en septembre.

Alors que nous devrons attendre jusque-là pour savoir combien coûtera le JioPhone Next, il est présenté comme le téléphone Android le plus abordable au monde, il sapera donc considérablement ce que Xiaomi, Realme et d’autres offrent dans le segment d’entrée de gamme. . Combinez cela avec l’échelle de Jio, et le JioPhone Next pourrait bien s’avérer être l’un des téléphones les plus vendus en Inde cette année.

Neil Shah, partenaire et vice-président de la recherche chez Counterpoint Research, note que l’ajout de fonctionnalités vocales et de prix abordables pourrait être le catalyseur qui fait de JioPhone Next une option attrayante pour des centaines de millions d’utilisateurs toujours sur des téléphones multifonctions :

Le segment des moins de 5K est gravement mal desservi en raison du manque de bons appareils et de fonctionnalités pour combler la fracture numérique et amener ces 330 millions d’utilisateurs de téléphones intelligents ou le reste du segment potentiel de plus d’un demi-milliard ne possédant pas de téléphone au monde des smartphones 4G. Google n’a pas réussi à percer ce segment même avec une version plus légère d’Android (Go ou One) et plusieurs partenariats. Mais avec le partenariat de Jio et l’approche consistant à ajouter des interfaces utilisateur vocales et visuelles pour interagir, cela aidera à combler le fossé numérique qui est soit la littératie numérique, soit le manque de compréhension de l’interface utilisateur textuelle en anglais. Jio cherchera en outre à adoucir l’accord pour offrir le téléphone potentiellement à des prix compétitifs, espérons-le inférieurs à 3 000 INR (40 $) pour attirer des centaines de millions d’utilisateurs 2G dans son écosystème de réseau et de services 4G.

Jio est un géant du transport comme aucun autre – avec 422 millions d’abonnés, c’est l’acteur dominant dans le pays. C’est le facteur déterminant de la progression de la 4G en Inde, offrant essentiellement des centaines de gigaoctets de données gratuitement. L’introduction de Jio a bouleversé l’industrie cellulaire et est la principale raison pour laquelle le pays a l’un des forfaits de données les plus abordables au monde (je paie 2 498 (34 $) par an pour mon forfait cellulaire et j’obtiens 2 Go de données 4G par jour et appels illimités).

C’est cette échelle que Google aura à cœur d’exploiter avec le partenariat. L’initiative Android Go a échoué en partie parce que la plupart des appareils étaient hors de portée des clients potentiels, mais ce n’est pas un problème ici. Jio peut effectivement vendre le téléphone au coût de fabrication, car il peut ensuite verrouiller les clients sur son service 4G, et Google en bénéficiera car il compte des centaines de millions d’utilisateurs Android. Et cela fait du JioPhone Next un gagnant-gagnant pour Jio et Google.

Lumières dansantes

Review: Govee Lyra Corner Lampadaire peint vos murs avec de la lumière

Une lumière intelligente est une lumière intelligente est une lumière intelligente, n’est-ce pas ? Ce n’est pas le cas lorsqu’il s’agit d’un lampadaire sur pied doté de la dernière technologie en matière de bandes lumineuses à LED. Le lampadaire d’angle Govee Lyra peut être aussi ennuyeux que n’importe quel autre lampadaire, mais il est capable de bien plus que cela.

Être ensemble pas pareil

Microsoft se soucie d’Android presque autant que Google

Microsoft n’a peut-être pas son propre écosystème mobile, mais il traite Android comme une plate-forme propriétaire. Et avec Windows 11 intégrant les applications Android, Microsoft double sa vision d’une connectivité transparente.