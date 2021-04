JioFiber offre une validité supplémentaire de 30 jours, 15 jours sur un abonnement annuel de 6 mois

En plus de l’offre actuelle disponible pour les clients qui achètent des forfaits Internet semestriels ou annuels, JioFiber appartenant à Reliance ne propose aucune autre offre spéciale ni sur les plans de recharge trimestriels ni sur les plans mensuels.

Le fournisseur Internet haut débit JioFiber a mis au point une nouvelle offre attrayante dans laquelle les clients bénéficieront d’une validité supplémentaire en plus de ce que leurs plans Internet actuels offrent. Dans le cadre du plan de consolidation de son emprise sur les clients existants et d’en ajouter de nouveaux, la société a décidé d’offrir une validité supplémentaire de 30 jours et une validité supplémentaire de 15 jours sur son forfait Internet annuel et 6 mois respectivement.

Le plan annuel proposé par JioFiber commence à partir de 4788 INR (hors taxes) et a une validité de 365 jours. Cependant, après l’entrée en vigueur de la nouvelle offre, les clients bénéficieront d’une validité totale de 395 jours. De même, les clients qui achètent des forfaits Internet de six mois bénéficieront également d’une validité supplémentaire de 15 jours, conformément à l’offre annoncée par la société.

Les clients doivent également prendre note que l’offre est également applicable pour les clients qui achètent leur forfait mensuel régulier ensemble pendant 6 mois ou un an. Par exemple, même si un client achète son forfait Rs 399 pour les 12 prochains mois en une seule fois, le client recevra les services Internet pour un total de 13 mois. Les plans de recharge mensuelle Internet sur lesquels le nouveau plan proposé est actif comprennent Rs 399, Rs. 699, Rs. 999, Rs. 1,499, Rs. 2,499, Rs. 3,999 et Rs 8,4999 plans mensuels.

