JioPhone Next à Rs 1 999 : voici les petits caractères du plan de financement de Reliance Jio

Reliance Jio a révélé les options EMI pour son smartphone JioPhone Next tant vanté, dont la sortie est prévue sur Diwali. La société avait présenté l’appareil comme une option d’entrée de gamme abordable et avait annoncé un prix du billet de Rs 6 499 au lancement.

Le smartphone est disponible pour un montant initial de Rs 1 999 avec plusieurs options EMI parmi lesquelles choisir. Cependant, alors que le financement prolongé avec les avantages des données et des appels pourrait réduire le coût global de possession pour les utilisateurs légers, les gros utilisateurs de données à la recherche d’une alternative moins chère aux smartphones déjà disponibles sur le marché finiraient inévitablement par payer plus cher.

Reliance Jio propose quatre plans de financement pour le JioPhone Next avec différents ensembles d’avantages. En plus de cela, il facturera également des frais de financement de Rs 501.

Forfait permanent : Après un paiement initial de Rs 1 999, les acheteurs peuvent choisir entre payer Rs 300 pour 24 mois ou Rs 350 pour 18 mois. Le forfait comprend 5 Go de données et 100 minutes d’appels gratuits par mois. À la fin de la période du plan, cependant, l’acheteur aura déboursé 8 800 Rs pour l’option de 18 mois et 9 700 Rs pour l’option de 24 mois, y compris les frais de traitement et le paiement initial.

Grand régime : Le plan offre le choix de Rs 450 par mois pendant 24 mois ou de Rs 500 pendant 18 mois pour 1,5 Go de données quotidiennes et des appels vocaux illimités. À la fin de la période de financement, le coût de possession atteindra Rs 13 300 pour l’option 24 mois et Rs 11 500 pour l’option 18 mois.

Forfait XL : Les utilisateurs recevront 2 Go de données par jour avec des appels vocaux illimités pour Rs 500 pendant 24 mois ou Rs 550 pendant 18 mois. Le coût global de possession de ce plan s’élève à environ Rs 14 500 pour l’option 24 mois et Rs 12 400 pour l’option 18 mois.

Forfait XXL : Le choix de ce plan entraînera un paiement de Rs 550 par mois pendant 24 mois ou Rs 600 par mois pendant 18 mois pour 2,5 Go de données quotidiennes et appels illimités. Le coût total du plan est fixé à Rs 15 700 pour l’option 24 mois et Rs 13 300 pour l’option 18 mois.

Le JioPhone Next arrivera dans les magasins de détail JioMart Digital à travers le pays à partir de Diwali. Le smartphone Made in India, développé en partenariat avec Google, exécute le système d’exploitation indigène Pragati, une version Android optimisée. Le système d’exploitation permettra d’accéder aux mises à jour des applications Play Store en direct.

S’exprimant lors de la révélation des prix, le président et directeur général de Reliance Industries, Mukesh Ambani, a exprimé sa joie devant le succès de Google et de Jio à proposer l’appareil aux consommateurs indiens avant la saison des festivals malgré les défis de la chaîne d’approvisionnement mondiale induits par Covid.

Ambani a déclaré qu’il avait toujours cru au pouvoir de la révolution numérique pour enrichir, permettre et autonomiser 1,35 milliard d’Indiens. Il a ajouté que Jio l’avait fait dans le passé avec la connectivité et qu’il l’activait maintenant avec un smartphone.

Le PDG de Google et d’Alphabet, Sundar Pichai, a déclaré que le JioPhone Next, conçu pour être un smartphone abordable pour les Indiens, était inspiré par la conviction que chaque Indien devrait bénéficier des opportunités créées par Internet.

Il a ajouté que les équipes devaient collaborer pour résoudre des problèmes complexes d’ingénierie et de conception.

