JioPhone Next aura un grand impact sur la transformation numérique de l’Inde, lancé par Diwali : Sundar Pichai

JioPhone Next exécute « Pragati OS » basé sur Android.

JioPhone Next, le très attendu smartphone 4G d’entrée de gamme de Jio, est en passe d’être lancé en Inde par Diwali, Alphabet Inc. et le PDG de Google, Sundar Pichai, ont déclaré lors d’un récent appel de résultats. Le JioPhone Next est co-développé par Reliance Jio et Google, dirigé par Mukesh Ambani.

Initialement prévu pour le 10 septembre, le lancement de JioPhone Next a été reporté en raison de la pénurie mondiale de semi-conducteurs. Jio et Google ont précédemment annoncé que le duo avait fait des progrès « considérables » et « travaille activement pour le rendre plus largement disponible à temps pour la saison des fêtes de Diwali ».

Lire aussi | JioPhone Next exécute « Pragati OS », Jio annonce des fonctionnalités clés avant le lancement de Diwali

On dit que JioPhone Next est « fabriqué en Inde, fabriqué pour l’Inde et fabriqué par des Indiens » et est apparemment conçu en gardant à l’esprit les besoins de millions de nouveaux utilisateurs qui souhaitent découvrir Internet pour la toute première fois. Jio dit qu’il a travaillé en étroite collaboration avec Google, en particulier du côté des logiciels pour améliorer la localisation afin que davantage d’utilisateurs puissent accéder au smartphone dans leur langue préférée.

« L’appareil JioPhone Next dispose de capacités localisées haut de gamme et est en passe d’être lancé sur le marché par Diwali », a déclaré Pichai, ajoutant que « nous voyons la demande de personnes cherchant à passer des téléphones multifonctions aux smartphones. Et donc, une partie de ce qui m’excite dans le partenariat à venir avec Jio dans la construction d’un téléphone est vraiment d’investir au-delà de l’anglais, et d’obtenir des langues, et de répondre aux besoins locaux des gens et de le faire de manière à ce que beaucoup plus de personnes puissent en profiter. d’un smartphone.

Lire aussi | JioPhone Next : Un premier aperçu rapide du premier smartphone 4G de Jio, des fonctionnalités, de la disponibilité et d’autres détails

JioPhone Next exécute « Pragati OS » basé sur Android. L’étendue de la personnalisation que Jio R&D et Google ont effectuée reste inconnue pour l’instant – il n’est pas clair s’il s’agit d’Android Go avec une mise en page personnalisée en haut – bien qu’il soit censé regrouper des fonctionnalités telles que l’assistant vocal, la lecture automatique à haute voix du texte à l’écran, traduction linguistique, caméra intelligente avec filtres de réalité augmentée, etc. Jio et Google promettent également un déploiement rapide des dernières fonctionnalités Android et des mises à jour de sécurité pour JioPhone Next.

Plus que le matériel lui-même, c’est ce que représente le JioPhone Next qui le distingue vraiment des autres smartphones. Le JioPhone et le JioPhone 2 ont joué un rôle crucial dans la mise en ligne de nombreuses personnes, selon Jio, et le JioPhone Next marque le prochain chapitre destiné à réduire la fracture numérique, ce que Pichai a également souligné.

« Je le considère comme jetant les bases de la transformation numérique et de sa demande palpable que nous voyons, et je pense que sur une période de trois à cinq ans, cela finira par avoir beaucoup d’impact », a-t-il déclaré.

Le premier smartphone de Jio sera alimenté par un système sur puce Qualcomm et coûtera probablement moins de 5 000 roupies. Les rumeurs suggèrent que son prix sera d’environ Rs 3 499. Il arborera un appareil photo 13MP à l’arrière et sera fabriqué dans l’usine Neolync de Jio à Tirupati et Sriperumbudur. Plus de détails, y compris la date exacte de lancement, sont attendus.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.