JioPhone Next : ce qu’Airtel avait à dire sur le lancement du premier smartphone 4G de Jio le 10 septembre

Le JioPhone Next sera lancé en Inde le 10 septembre.

Un jour après que Reliance Industries Limited, dirigée par Mukesh Ambani, a annoncé le JioPhone Next, un smartphone 4G d’entrée de gamme en partenariat avec Google, son grand rival et l’opérateur de télécommunications Airtel ont officiellement salué l’annonce de Reliance Jio. La société dans un communiqué a soutenu l’initiative d’apporter un smartphone à bas prix. Le JioPhone Next sera lancé en Inde le 10 septembre.

Qualifiant l’initiative de “compléter” sa stratégie consistant à se concentrer sur des clients de qualité, Airtel a déclaré qu’au fur et à mesure que les utilisateurs de smartphones d’entrée de gamme gravissent les échelons, ils passent leur préférence au réseau Airtel. “Notre expérience a montré que lorsque les clients disposant d’appareils d’entrée de gamme passent à des smartphones de qualité (au prix de plus de 7 000 roupies), ils manifestent une forte préférence pour la marque et le réseau d’Airtel”, a déclaré Airtel.

Airtel a même étendu les options de financement faciles aux clients souhaitant investir dans des smartphones de qualité. Airtel a également assuré qu’elle continuerait à travailler avec les fabricants d’appareils pour rendre les smartphones de qualité accessibles aux clients. “Airtel renforcera les efforts de tous nos partenaires de l’écosystème”, indique le communiqué. La société a déjà prévu des options de financement faciles avec des données groupées pour les acheteurs d’iPhone d’Apple abonnés au réseau Airtel.

Le JioPhone Next serait un smartphone complet avec un logiciel Android extrêmement optimisé et des fonctionnalités de pointe comme une caméra intelligente avec filtres de réalité augmentée, un assistant vocal, une traduction linguistique, une lecture automatique du texte à l’écran, et bien plus encore.

