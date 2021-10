JioPhone Next exécute « Pragati OS », Jio annonce des fonctionnalités clés avant le lancement de Diwali

Initialement prévu pour le lancement le 10 septembre, le JioPhone Next deviendra plus largement disponible « à temps pour la saison des fêtes de Diwali ».

Le lundi 25 octobre, Reliance Jio a publié « Making of JioPhone Next », un court métrage vidéo présentant la « vision et l’idée » derrière son smartphone 4G abordable qui sera bientôt lancé. Ce faisant, la société dirigée par Mukesh Ambani a révélé quelques spécifications matérielles clés du JioPhone Next. L’un est le logiciel basé sur Android « Pragati OS ». L’autre révélation est un peu moins nuancée mais confirme que le premier smartphone de Jio sera alimenté par un système sur puce Qualcomm.

Parallèlement à ces annonces, Jio a également réaffirmé que le JioPhone Next est « Made in India, Made for India et Made by Indians ».

Jio appelle Pragati OS « un système d’exploitation de classe mondiale qui a été spécialement conçu pour l’Inde ». Pragati OS semble être une version personnalisée d’Android que Jio a construite avec Google. Le JioPhone Next est en fait co-développé avec Google et fait partie de l’investissement de 33 737 crores du géant mondial des moteurs de recherche dans les plates-formes Jio.

Lire aussi | JioPhone Next retardé en raison d’une pénurie mondiale de semi-conducteurs, sera désormais lancé à cette date

Jio et Google ont précédemment confirmé que l’expérience logicielle du JioPhone Next se concentrera sur trois aspects : la localisation, les caméras et la diffusion des dernières fonctionnalités Android et des mises à jour de sécurité.

On dit en outre que le JioPhone Next regroupe des fonctionnalités telles que l’assistant vocal, la lecture automatique du texte à l’écran qui fonctionnera apparemment avec n’importe quel texte à l’écran, y compris les pages Web, les applications, les messages et même les photos, la traduction linguistique, l’appareil photo intelligent avec réalité augmentée. filtres de Snapchat et HDR plus, et plus encore.

Initialement prévu pour le lancement le 10 septembre, le JioPhone Next deviendra plus largement disponible « à temps pour la saison des fêtes de Diwali ». La date exacte de lancement n’a pas encore été annoncée.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.