JioPhone Next maintenant en vente : comment et où acheter le premier smartphone de Jio

Le JioPhone Next a été vendu au prix de Rs 6 499.

Le smartphone JioPhone Next, développé conjointement pour le marché indien par Realiance Jio et Google, a été mis en vente. Le smartphone est disponible dans les magasins de détail à travers le pays.

Reliance Jio a exhorté les acheteurs à manifester leur intérêt sur le site Web de l’entreprise ou via WhatsApp avant de se rendre dans les magasins. L’appareil est disponible pour un paiement initial de Rs 1 999, le reste étant payé en versements mensuels équivalents de 18 ou 24 mois.

Les acheteurs intéressés peuvent enregistrer leur intérêt pour JioPhone Next sur le site officiel de Jio. L’inscription peut également se faire en envoyant un ‘Bonjour’ au 7018270182 sur WhatsApp. Le processus nécessite que les utilisateurs partagent leur emplacement.

La société informera ensuite les utilisateurs du magasin de détail spécifique à partir duquel ils peuvent récupérer le JioPhone Next.

Le JioPhone Next a été vendu au prix de Rs 6 499. Cependant, les acheteurs peuvent choisir l’option Easy EMI où ils peuvent obtenir leurs appareils en payant initialement 1 999 Rs (et des frais de traitement de 501 Rs). La société a déclaré qu’elle s’était associée à plus de 30 000 points de vente en Inde pour fournir un accès facile à l’appareil. Il a également introduit un financement numérique sans papier qui s’étend aux coins les plus reculés de l’Inde.

Jio ne vend toujours pas le smartphone en ligne.

Le JioPhone Next est alimenté par le système d’exploitation Pragati, une version Android optimisée adaptée aux utilisateurs indiens. Il est livré avec un écran HD+ de 5,45 pouces avec revêtement anti-empreintes digitales sur l’écran Corning Gorilla Glass 3. L’appareil dispose d’une caméra arrière de 13 mégapixels et d’une caméra frontale de 8 mégapixels. La caméra arrière peut prendre des photos en mode portrait et nuit, et est également préchargée avec des filtres de réalité augmentée personnalisés en Inde. Sous le capot, un processeur quadricœur Qualcomm Snapdragon 215 à 1,3 GHz, couplé à 2 Go de RAM et 32 ​​Go de ROM, alimente l’appareil. Le stockage interne est extensible jusqu’à 512 Go.

Le JioPhone Next contient une puissante batterie de 3 500 mAh et des capteurs tels qu’un accéléromètre et un capteur de proximité.

