JioPhone Next pour obtenir Android 11 (Go Edition) et une puce Qualcomm : fuite

Une source fiable a révélé les spécifications du JioPhone Next. L’appareil pourrait comporter Android 11 (Go Edition) et un processeur Qualcomm grand public.

En juin, le premier opérateur de télécommunications indien Reliance Jio a annoncé le JioPhone Next en collaboration avec Google. L’appareil est censé être le smartphone le moins cher au monde. Cependant, au moment de son dévoilement, Jio et Google ne nous ont pas donné grand-chose en termes de spécifications du téléphone. Maintenant, Mishaal Rahman de XDA a fait la lumière sur ce que nous pouvons attendre du téléphone à bas prix.

Rahman ne révèle pas où et comment il a obtenu l’information, mais il a publié plusieurs détails sur le JioPhone Next sur Twitter, y compris l’écran d’animation de démarrage du téléphone. Il affirme que l’appareil semble avoir le processeur 215 de Qualcomm. Le SoC 64 bits est conçu pour les appareils grand public, exactement ce que le JioPhone Next vise à être. Il offre des vitesses d’horloge jusqu’à 1,3 GHz et dispose de quatre cœurs ARM Cortex A53. Le chipset alimente actuellement quelques téléphones d’entrée de gamme de Nokia, comme le Nokia 1.4.

Ailleurs, Rahman dit que le JioPhone Next devrait exécuter Android 11 (Go Edition) prêt à l’emploi. Le logiciel cible les appareils avec jusqu’à 2 Go de RAM et promet des lancements d’applications 20 % plus rapides que sa version précédente, une meilleure gestion des notifications, des autorisations de confidentialité uniques et d’autres nouvelles fonctionnalités.

L’animation de démarrage suggère que l’écran pourrait obtenir une résolution de 1 440 x 720. Les caméras du JioPhone Next devraient inclure un tireur principal de 13 MP et un snapper selfie de 5 MP.

Les informations révèlent également que le téléphone sera pré-installé avec une nouvelle version des applications Camera Go et Google Duo Go de Google.