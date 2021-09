JioPhone Next prix en Inde, spécifications et tout ce que nous savons jusqu’à présent

Lorsque Reliance fait une annonce, elle a probablement la possibilité de faire une brèche dans l’industrie. C’est exactement ce qui s’est passé lorsque Mukesh Ambani, président et directeur général de Reliance, a annoncé que la société travaillait sur un téléphone 4G économique conçu spécialement pour les utilisateurs indiens.

Il a révélé lors de l’AGA tenue en juin que le smartphone 4G le moins cher d’Inde sera disponible sur Ganesh Chaturthi cette année, c’est-à-dire le 10 septembre.

Bien que nous soyons à quelques jours du dévoilement officiel du smartphone, nous n’avons que quelques informations sur le téléphone. En effet, contrairement à d’autres fabricants de smartphones, les produits de Reliance ne font pas partie du moulin à rumeurs régulier qui continue de produire des informations sur les appareils inédits bien avant le lancement.

Le JioPhone Next est fabriqué en collaboration avec Google et est livré avec des fonctionnalités personnalisées pour fonctionner sur un smartphone à faible spécification. Il prendra en charge Google Assistant, Google Assistant, Chrome Go, Camera Go et Duo Go. L’application appareil photo sur le JioPhone Next devrait être livrée avec un filtre Snapchat intégré et disposera d’un mode HDR.

Même le PDG de Google, Sundar Pichai, a révélé que le JioPhone offrira des fonctionnalités linguistiques et de traduction, un excellent appareil photo et une prise en charge des dernières mises à jour Android.

Avant le JioPhone Next, la société avait lancé un téléphone 4G appelé JioPhone qui était disponible à l’achat pratiquement gratuitement. Il a été suivi par JioPhone 2 – un autre téléphone multifonction 4G, mais cette fois avec un écran légèrement plus grand et un clavier Qwerty de type Blackberry. Il y a des rumeurs selon lesquelles la société travaille également sur un téléphone 5G économique qui pourrait être lancé plus tard l’année prochaine.

Couper à la chasse:

Qu’est-ce que c’est? Téléphone 4G le moins cher

Quand est-il sorti ? 10 septembre 2021

Combien ça coûtera? À partir de Rs. 5 000 (attendu)

Comme mentionné ci-dessus, la date de lancement de JioPhone en Inde a été fixée au 10 septembre en Inde. Étant donné que Reliance ne lance pas trop d’appareils chaque année, l’accent restera mis sur ce téléphone et devrait être disponible via les principaux magasins de commerce électronique et la plupart des magasins de détail hors ligne à travers le pays à la date de lancement.

En termes de prix, bien que nous attendions une annonce officielle, le JioPhone Next devrait être le téléphone 4G le moins cher disponible dans le monde. Pour le prix officiel, nous devrons attendre quelques jours de plus. Certains rapports suggèrent que le JioPhone Next pourrait se décliner en plusieurs variantes au prix de Rs. 5000 et Rs. 7000 respectivement. Une autre mise à jour a suggéré que le téléphone peut être pré-réservé pour Rs. 500.

Conception et affichage du JioPhone Next

En termes de design, le JioPhone Next ne ressemble à aucun téléphone 4G économique disponible sur le marché à ce jour. Il est livré avec un écran plat à l’avant avec des lunettes visibles en haut et en bas. La caméra selfie et l’écouteur sont situés au-dessus de l’écran et il n’y a pas de boutons physiques à l’avant de l’appareil.

Le bouton d’alimentation et la bascule du volume sont situés sur le côté droit du téléphone et à l’arrière, nous avons la caméra arrière avec un flash, la marque Jio au centre et une grille de haut-parleur en bas.

Puisqu’il s’agit d’un téléphone axé sur le budget, il aura une prise casque et il sera très probablement situé en bas à côté du port de charge.

Spécifications du JioPhone Next

Le JioPhone Next, contrairement à la plupart des autres smartphones, ne concernera pas les spécifications, mais l’abordabilité et la recherche de moyens d’offrir un maximum de fonctionnalités avec un budget restreint. Il s’adresse aux utilisateurs qui n’ont probablement jamais utilisé de smartphone de leur vie et qui dépendent de la connectivité 2G.

Avec le JioPhone Next, la société prévoit de mettre à niveau ces utilisateurs et les utilisateurs qui utilisaient ses prédécesseurs comme JioPhone et JioPhone 2. Nous avons réalisé une vidéo rapide sur le JioPhone Next sur la chaîne YouTube de TechRadar India sous la série #TechShastra.

Le téléphone 4G complet devrait être livré avec un écran de 5,5 pouces offrant une résolution HD +, un chipset Snapdragon 215 couplé à jusqu’à 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage intégré. Le JioPhone Next pourrait être livré avec une batterie de 2500 mAh et fonctionnera sur Android 11 Go Edition. Google a également promis des mises à jour logicielles régulières pour le téléphone.