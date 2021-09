JioPhone Next retardé en raison d’une pénurie mondiale de semi-conducteurs, sera désormais lancé à cette date

Mukesh Ambani a dévoilé le JioPhone Next lors de la 44e assemblée générale annuelle de Reliance Industries Limited le 24 juin.

Jio a déclaré vendredi que la pénurie mondiale de semi-conducteurs avait contraint la société à reporter le lancement de JioPhone Next, son premier smartphone 4G. Initialement prévu pour le lancement le 10 septembre, le JioPhone Next deviendra à la place plus largement disponible “à temps pour la saison des fêtes de Diwali”.

Mukesh Ambani a dévoilé le JioPhone Next lors de la 44e assemblée générale annuelle de Reliance Industries Limited le 24 juin. Le smartphone est co-développé “en étroite collaboration” avec Google et fait partie de l’investissement de 33 737 crores du géant mondial des moteurs de recherche dans les plates-formes Jio.

“Les deux sociétés ont commencé à tester JioPhone Next avec un nombre limité d’utilisateurs pour le raffiner davantage et travaillent activement pour le rendre plus largement disponible à temps pour la saison des fêtes de Diwali”, a déclaré Jio dans un communiqué envoyé par e-mail, ajoutant “ce temps supplémentaire contribuera également à atténuer les pénuries mondiales actuelles de semi-conducteurs à l’échelle de l’industrie.

Plusieurs facteurs, notamment la demande refoulée, les ralentissements induits par le COVID-19 et les sanctions contre certaines entreprises technologiques chinoises clés, ont tous contribué à une pénurie mondiale de chipsets – le composant clé de la fabrication électronique. Qualcomm, par exemple, a du mal à répondre aux commandes. Jio n’a pas encore confirmé le matériel de base qui pilote le JioPhone Next.

En grande partie, l’entreprise a fait la promotion de son logiciel en allant jusqu’à l’appeler « brise le chemin ». Jio et Google ont précédemment confirmé que l’expérience logicielle du JioPhone Next se concentrera sur trois aspects : la localisation, les caméras et la diffusion des dernières fonctionnalités Android et des mises à jour de sécurité. Plus important encore, l’expérience logicielle sera conçue pour l’Inde en gardant à l’esprit les besoins de millions de nouveaux utilisateurs qui souhaitent découvrir Internet pour la toute première fois.

On dit en outre que le JioPhone Next regroupe des fonctionnalités «de pointe» telles que l’assistant vocal, la lecture automatique à haute voix du texte à l’écran qui fonctionnera apparemment avec n’importe quel texte à l’écran, y compris les pages Web, les applications, les messages et même les photos, la traduction linguistique, caméra intelligente avec filtres de réalité augmentée de Snapchat et HDR plus, et plus encore.

