JioPhone Next sera difficile à vendre en Inde et vous pouvez en blâmer Jio

Les manières de Jio ont littéralement ébranlé l’espace, générant un changement de paradigme dans la façon dont on percevait les données et les appels vocaux.

Dire que l’entrée de Reliance Jio dans l’espace des télécommunications en Inde – en 2016 – était « révolutionnaire » serait un euphémisme. Non seulement Jio a construit un énorme réseau mobile 4G moderne, mais il l’a également offert gratuitement pendant une période de temps considérable. L’Inde, voire le monde, n’avait jamais vu une révolution comme celle-ci auparavant.

« Il n’y a rien de plus perturbant que cela », a déclaré le co-fondateur et PDG d’Ookla, Doug Suttles, tout en s’adressant récemment à Financial Express Online.

Les méthodes de Jio ont littéralement ébranlé l’espace, générant un changement de paradigme dans la façon dont on percevait les données et les appels vocaux. Soudain, il semblait que tous les autres opérateurs faisaient payer trop cher le client. Le changement était si tectonique qu’il a créé un vide, quasi monopolistique, forçant les rivaux à prendre du recul et finalement à baisser les tarifs.

Les choses se sont quelque peu calmées au cours des dernières années, mais Jio continue de garder l’industrie sur ses gardes avec l’une ou l’autre annonce. Le JioPhone Next est encore un autre lapin qu’il a sorti de son chapeau. Mukesh Ambani avait dévoilé le smartphone Jio qui faisait l’objet d’une longue rumeur lors de la 44e assemblée générale annuelle de Reliance Industries Limited en juin. Initialement prévu pour être lancé le 10 septembre, il sera enfin disponible à l’achat à partir du 4 novembre.

Au cours des derniers jours, depuis que Jio a commencé à partager plus de détails sur le smartphone, il y a eu beaucoup de bavardages sur comment et si le JioPhone Next est un produit aussi perturbateur que le JioPhone. Certains parlent du matériel et de la façon dont il pâlit à côté d’un téléphone Xiaomi ou Realme – et Samsung et Nokia – qui coûte presque le même prix. En d’autres termes, il existe aujourd’hui de nombreuses options apparemment meilleures.

Ces conversations ne sont cependant pas entièrement justifiées, à moins que quelqu’un n’ait réellement passé du temps avec le matériel, et même alors, ces comparaisons sont légèrement déplacées.

Jio a clairement indiqué que le logiciel, et non le matériel, est la caractéristique principale du JioPhone Next. Il indique qu’il a travaillé «en étroite» avec Google pour personnaliser Android, qui est en fait Android 11 Go, afin de promouvoir un récit vocal et une localisation plus granulaire. Reste à savoir si – ou non – ces personnalisations sont suffisamment importantes pour appeler cela un « nouveau système d’exploitation » – comme Jio le dit si ouvertement sur le site Web du téléphone.

L’autre ensemble de conversations concerne la tarification elle-même. Ce sont les bonnes conversations.

Le prix du billet JioPhone Next est de Rs 6 499. On s’attendait à ce que ce soit moins cher. Beaucoup moins cher. Les rumeurs avaient suggéré un chiffre approximatif d’environ Rs 3 499. Une des raisons probables pourrait être la pénurie mondiale de puces, ce qui était également responsable de son lancement retardé.

Dans ce que l’on ne peut qualifier que de mouvement « classique » de Jio, la société introduit des options de financement pour vous donner une idée de l’ultra-abordabilité. Cela va jusqu’à dire que ces options rendront le prix d’entrée du JioPhone Next extrêmement abordable et presque égal au prix d’un téléphone multifonction. En termes simples, il ramène d’entre les morts les contrats conclus par les transporteurs.

Voici un aperçu de la façon dont tout cela fonctionnera :

Jio facturera des frais initiaux de Rs 1 999 et un autre Rs 501 pour le traitement. C’est Rs 2500 en tout.

Plans EMI pour JioPhone Next

Maintenant, vous devrez choisir l’un de ses quatre plans EMI. Ceux-ci sont toujours allumés, grands, XL et XXL. Chacun est divisé en fenêtres de 18 à 24 mois et vous fournira des services de données et de voix supplémentaires.

Fondamentalement, si vous choisissez le forfait XXL pendant 24 mois, vous finirez par payer Rs 15 700 pour le JioPhone Next avec 2,5 Go de données quotidiennes et des avantages d’appels illimités. Le forfait toujours actif pendant 24 mois vous coûtera 9 700 Rs. Vous obtiendrez également 5 Go de données et 100 minutes d’appels chaque mois. Le site Web de Jio ne mentionne pas s’il vous donnerait également un accès gratuit à l’une de ses applications de streaming musical et vidéo, ce qui est assez courant dans ses plans de recharge individuels. Il n’y a aucune mention de SMS non plus.

De plus, le JioPhone Next est livré avec quelques conditions.

Une carte SIM est PLMN verrouillée sur la connectivité de données JioMobile est disponible uniquement sur Jio SIM

Cela signifie que vous êtes verrouillé sur Jio pour tout sauf les appels vocaux – le téléphone est à double SIM. Maintenant, ce n’est pas surprenant puisque c’est ainsi que les téléphones « subventionnés » sont censés fonctionner de toute façon, même si nous entendons que Jio vous rappellera encore et encore de payer vos cotisations via l’interface utilisateur JioPhone Next et vous menacera même de le désactiver à distance si vous ne pas effectuer le paiement à temps. C’est un peu trop, pensons-nous.

Mais il y a un problème encore plus important avec le JioPhone Next et vous ne pouvez que blâmer Jio pour cela. C’est l’ensemble des forfaits prépayés qu’il vend déjà, ceux qui offrent une multitude d’options et d’avantages parmi lesquels vous pouvez choisir en fonction de votre cas d’utilisation et de votre budget. De plus, vous pouvez modifier votre plan à la volée. Quel que soit le plan, il est fort probable que vous obteniez certains des tarifs les moins chers du marché et la flexibilité supplémentaire adoucit encore plus la transaction.

Un forfait prépayé Jio «populaire» avec 3 Go de données quotidiennes, des appels vocaux illimités, 100 SMS par jour et un accès gratuit à JioTV, JioCinema, JioSecurity et JioCloud est actuellement répertorié pour Rs 3 499. Il a une validité de 365 jours. Disons que si vous l’obtenez pendant deux ans consécutifs pour Rs 6 998 et en plus de cela, vous achetez le JioPhone Next vendu séparément pour Rs 6 499, le maximum que vous paieriez pour tout cela est Rs 13 497. C’est Rs 2 203 de moins que l’option de financement la plus élevée de Jio. Inutile de dire que vous pouvez économiser encore plus si vous optez pour un forfait inférieur.

Forfait prépayé populaire de Jio

À moins que le JioPhone Next ne devienne moins cher ou que Jio ne prolonge la durée de son contrat, le JioPhone Next sera difficile à vendre en Inde. Les deux semblent hautement improbables à ce stade. Il y a une raison pour laquelle les opérateurs ne subventionnent pas les téléphones et ont des options de contrat en Inde comme cela se produit dans d’autres parties du monde. Le modèle n’a pas réussi à générer de la vapeur. La principale raison est que l’Inde a certains des coûts d’appels, de SMS et de données les plus bas, et qu’il existe un milliard de smartphones différents parmi lesquels choisir. Ce n’est tout simplement pas économiquement viable pour les transporteurs et n’a que peu ou pas de sens pour les acheteurs.

Le JioPhone Next, du moins dans sa forme actuelle, peut aider à augmenter le revenu moyen par utilisateur (ARPU) de Jio et, par conséquent, les bénéfices, mais sera-t-il aussi révolutionnaire que le JioPhone ? Cela semble un peu tiré par les cheveux.

