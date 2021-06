JioPhone Next : Un premier aperçu rapide du premier smartphone 4G de Jio, de ses fonctionnalités, de sa disponibilité et d’autres détails

JioPhone Next a été confirmé pour être lancé en Inde le 10 septembre.

JioPhone Next, le premier smartphone 4G de Jio, dont la rumeur court depuis longtemps, est enfin officiel. Comme prévu, il est conçu à partir de zéro pour les nouveaux utilisateurs de smartphones qui cherchent à passer des téléphones multifonctions. Il est également prudent de supposer qu’il sera « ultra-abordable ». Jio ne partage pas encore le prix, mais le lancement du JioPhone Next a été confirmé en Inde le 10 septembre. Le smartphone sera d’abord lancé en Inde et Jio prévoit de l’introduire sur des marchés plus mondiaux à l’avenir.

Mukesh Ambani a dévoilé le JioPhone Next lors de la 44e assemblée générale annuelle de Reliance Industries Limited, jeudi 24 juin 2021. Le smartphone est co-développé “étroitement” avec Google et fait partie de l’investissement de 33 737 crores du géant mondial des moteurs de recherche dans les plates-formes Jio. Cela signifie, entre autres, que le JioPhone Next sera basé sur Android.

“C’est le témoignage d’une entreprise technologique mondiale et d’un champion national de la technologie travaillant conjointement pour créer un produit révolutionnaire”, a déclaré Ambani dans un communiqué préparé.

Le logiciel semble être l’un de ses grands points forts. Le duo l’appelle « innovateur ». Ce sont de grands mots, mais ce n’est sûrement pas la première fois que nous entendons cela. Google essaie de donner un sens aux téléphones Android d’entrée de gamme depuis très longtemps, en commençant par Android One, puis en passant à Android Go, mais l’expérience a été loin d’être idéale. Il n’est pas immédiatement clair si le JioPhone Next est basé sur l’une des deux plates-formes ou s’il s’agit de quelque chose d’entièrement.

Selon Google, l’expérience logicielle du JioPhone Next se concentrera sur trois aspects : la localisation, les caméras et la diffusion des dernières fonctionnalités Android et des mises à jour de sécurité. Plus important encore, l’expérience logicielle sera conçue pour l’Inde en gardant à l’esprit les besoins de millions de nouveaux utilisateurs qui souhaitent découvrir Internet pour la toute première fois.

“Notre vision est d’offrir aux Indiens un accès abordable à l’information dans leur propre langue, de créer de nouveaux produits et services pour les besoins uniques de l’Inde et de doter les entreprises de technologies”, a déclaré Sundar Pichai, ajoutant que le JioPhone Next offrira “la langue et la traduction fonctionnalités, un excellent appareil photo et la prise en charge des dernières mises à jour Android.

On dit que le JioPhone Next regroupe des fonctionnalités de pointe telles que l’assistant vocal, la lecture automatique du texte à l’écran qui fonctionnera apparemment avec n’importe quel texte à l’écran, y compris les pages Web, les applications, les messages et même les photos, la traduction de la langue, l’appareil photo intelligent avec filtres de réalité augmentée de Snapchat et HDR plus, et plus encore.

En parlant de design, la version présentée pour le moment semble avoir un corps tout en plastique avec de larges lunettes et une seule caméra à l’arrière. Plus de détails devraient être publiés plus près du lancement.

