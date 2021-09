JioPhone Rs 39, Rs 69 forfaits prépayés abordables abandonnés; vérifier les détails

in

Reliance Jio, dans une décision majeure, a interrompu deux de ses plans de recharge JioPhone les plus abordables d’une valeur de Rs 39 et Rs 69. La société a pris la décision de dissoudre les plans de recharge de manière significative. Les deux plans de recharge qui étaient utilisés par la plupart des abonnés JioPhone à petit budget ne sont plus sur le site Web de Reliance Jio ou l’application mobile de Reliance Jio. La société a probablement pris la décision d’interrompre les plans de recharge car elle pourrait lancer un nouvel ensemble de plans de recharge pour les abonnés dans les jours à venir.

Plans de recharge interrompus

Les plans qui ont été dissous par la major des télécommunications sont les plans Rs 39 et Rs 69. Le plan Rs 39 offrait aux clients des avantages tels que 100 Mo de données Internet, 100 SMS et des appels vocaux illimités vers tous les réseaux à travers l’Inde. La validité du plan a duré 14 jours. D’autre part, le plan de recharge Rs 69 offrait à ses utilisateurs 0,5 Go de données Internet haut débit par jour, des appels vocaux illimités et 100 SMS par jour. La validité du plan Rs 69 était la même que celle prévue dans le plan Rs 39-14 jours.

Les changements apportés par Reliance Jio ne se limitent pas à la suppression des deux forfaits de recharge, car la société a également supprimé l’offre gratuite Buy 1 Get 1 de ses forfaits Jio Phone. L’offre Buy 1 Get 1 free a permis aux utilisateurs de profiter de la prochaine recharge gratuitement après avoir payé pour la même recharge une fois initialement. L’offre a été dévoilée par l’entreprise pendant la pandémie de Covid-19 pour aider les sections économiquement défavorisées à obtenir le double des avantages pour le même coût. Quelques mois après la fin de la pire phase de la pandémie de Covid-19, la société a également dissous l’offre Buy 1 Get 1 Free.

Dans les nouvelles connexes, Jio a annoncé que le JioPhone Next, son premier smartphone 4G, est retardé en raison de la pénurie mondiale de semi-conducteurs. Le JioPhone Next devait initialement être lancé le 10 septembre, mais il sera désormais disponible “à temps pour la saison des fêtes de Diwali”.

