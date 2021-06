Jitin Prasada, deux fois député au Congrès, rejoint le BJP avant les élections de l’année prochaine dans l’Uttar Pradesh

in

Jitin Prasad a rejoint le BJP en présence de Piyush Goyal à New Delhi aujourd’hui.

Dans un revers pour le Congrès un an avant les élections de l’Uttar Pradesh, l’ancien ministre de l’Union Jitin Prasada a rejoint aujourd’hui le Bharatiya Janata Party (BJP) en présence du ministre de l’Union Piyush Goyal et du chef du parti Anil Baluni à son siège à Delhi. Prasada a été deux fois député du Lok Sabha, mais avait perdu contre Rekha Verma du BJP de Dhaurahra en 2014 et 2019. Alors qu’il se classait troisième dans les sondages de 2019, il a été classé quatrième dans les sondages de 2014.

Jitin Prasada rejoindre le BJP est considéré comme un revers pour le plan Uttar Pradesh du parti du Congrès, car il faisait partie de l’équipe de base de Priyanka et Rahul Gandhi.

Prasada est qualifié de prise de prix pour le BJP car il est un visage brahmane connu dans le centre de l’UP et pourrait profiter au parti du safran lors des prochaines élections.

Avant de rejoindre le BJP, Jitin Prasada a rencontré le ministre de l’Intérieur de l’Union Amit Shah à la résidence de ce dernier.

Après avoir rejoint le BJP, Prasada a déclaré qu’il n’était pas en mesure d’aider les gens lorsqu’il était au Congrès. Il a également remercié le Premier ministre Narendra Modi, le ministre de l’Intérieur Amit Shah et d’autres hauts dirigeants du BJP pour cette opportunité. Il a dit qu’il travaillera en tant que travailleur du BJP avec la devise de « Sabka Saath, Sabka Vikash ».

L’ancien chef du Congrès a déclaré que s’il y a un parti institutionnel à l’heure actuelle dans le pays, c’est le BJP. “D’autres partis sont devenus des individus et des identités régionales”, a déclaré Prasada.

Le ministre de l’Union Piyush Goyal a déclaré que Jitin travaillait pour les habitants de l’Uttar Pradesh depuis son plus jeune âge. Goyal a rappelé comment Prasada a suivi un projet de chemin de fer pour faire le travail même après l’arrivée au pouvoir du gouvernement BJP en 2014.

Jitin Prasada est le fils de feu le leader du Congrès Jitendra Prasada. Il avait été le MoS Steel dans l’UPA-I et ministre d’État, du pétrole et du gaz naturel, des transports routiers et des autoroutes, et du développement des ressources humaines dans l’UPA-II.

Prasada faisait partie des dissidents du Congrès du G23 et avait également fait face à des protestations au sein du parti.

