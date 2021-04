Jitters pré-mariage ⋆ .

Il se passe beaucoup de choses à Hope Valley, avec le mariage de Florence et Ned à l’horizon et un mystère à résoudre.

Il y a un nouveau pasteur en ville et une nouvelle rupture dans une amitié aussi.

When Calls the Heart Saison 8 Episode 9 a également commencé à démêler le bref bonheur que Lucas partageait avec Elizabeth.

Si un couple se dirige rapidement vers un avenir qui a été long à venir, les autres ne sont pas aussi solidifiés dans leurs activités.

Carson et Faith ont réalisé dans When Calls the Heart Saison 8 Episode 8 qu’ils n’étaient pas sur la même longueur d’onde quant à leur avenir.

Néanmoins, il était choquant que Carson accepte la fraternité sans consulter Faith, même si elle l’exhortait à accepter depuis le début.

La seule chose sur laquelle ils semblent d’accord pour le moment, c’est qu’ils s’aiment beaucoup.

C’est beaucoup plus que les autres, mais avec la possibilité d’une séparation de deux ans imminente, ce n’est pas le moment de suggérer que s’ils espèrent un mariage dans le futur, ils pourraient peut-être souffrir de la distance et du temps perdu.

Faith avait raison lorsqu’elle a partagé avec ses amis la possibilité très réelle que Carson ne veuille pas revenir après deux ans, peu importe ce qu’il dit maintenant.

Je n’envie pas leur position, mais si je devais deviner, je parierais que Faith partira avec Carson. Ils peuvent pratiquer la médecine n’importe où. L’amour qu’ils partagent pourrait être une fois dans leur vie.

Ned et Florence prouvent que vous pouvez retrouver l’amour, et Henry a même admis à Christopher qu’une fois, longtemps après sa mère, il pensait l’avoir retrouvé aussi.

Henry parlait clairement d’Abigail, et je me demande si j’étais le seul à avoir trouvé cela surprenant. Ce n’était pas surprenant qu’il ait des sentiments pour elle, mais la façon dont il le déclarait semblait être très proche de les partager avec elle avant qu’elle ne parte.

Cela me fait également me demander si les longues pauses continues sur le signe Abigail’s Cafe et les allusions répétées à elle pourraient signifier que Lori Loughlin envisage un retour à la série.

Bill faisait de la recherche du voleur de voitures sa mission dans la vie lorsque Christopher a décidé de quitter la ville pour rendre visite à Rachel. Rachel est partie pour de bon? Elle vient juste d’arriver.

Je pensais qu’elle était partie pour une visite, mais si Christopher courait après elle parce qu’elle lui donne envie d’être un homme meilleur de la même manière qu’Abigail a fait ressentir à Henry, alors je suppose qu’ils sont tous les deux hors de la toile pour le moment.

Bill a résolu le mystère de la voiture volée, bien sûr, mais Henry a brûlé les preuves. Sa culpabilité à ce sujet est venue par le biais d’un appel au côté curieux de Bill à propos du désastre minier, encore une autre allusion à Abigail étant donné tout ce qu’elle a traversé lorsque When Calls the Heart a commencé.

Après qu’Elizabeth ait découvert la vérité de Nathan, elle a été laissée dans un état de trouble. Elle ne savait même pas pourquoi elle était restée dans cet état, seulement qu’il en était ainsi.

À part ce que cela lui a fait et à Lucas, cela a également effiloché les bords de son lien avec Rosemary.

Rosemary: Peut-être qu’il ne pensait pas que c’était assez important pour justifier de vous contrarier.

Elizabeth: Pas assez important?

Rosemary: Elizabeth, la mort de Jack n’était pas la faute de Nathan. Vous le savez, n’est-ce pas?

Elizabeth: Rosemary, je viens de te dire que rien n’a de sens pour moi, alors pourquoi penserais-tu qu’un commentaire comme celui-là m’aiderait?

Rosemary: Parce que c’est la vérité.

Elizabeth: Excusez-moi.

Je ne suis pas d’accord avec la façon dont Rosemary a présenté l’innocence de Nathan dans la mort de Jack. Non seulement ce n’était pas une pensée sincère pour Elizabeth, mais l’attitude de Rosemary semblait ignorer entièrement ce qu’elle savait d’Elizabeth et sa haute estime pour l’honnêteté.

Rosemary a essayé de se rattraper en comparant elle-même et sa flamme pour Jack à Nathan portant une torche pour Elizabeth, mais Nathan a repoussé à cette pensée.

Elizabeth: Je veux savoir ce que tu as trop longtemps pour me dire ce qui s’est passé.

Nathan: Je me suis senti coupable.

Elizabeth: Je ne comprends pas.

Nathan: Après l’accident, j’ai demandé un transfert ici à Hope Valley. Je n’ai jamais rencontré Jack, mais je savais qu’il avait laissé une femme et un enfant. J’ai senti qu’il était de ma responsabilité de prendre soin de vous, de vous protéger.

Elizabeth: Pourquoi tu le supposerais?

Nathan: J’ai senti que c’était mon devoir. Quand je me suis retrouvé, quand je suis tombé amoureux de toi, j’ai eu l’impression de trahir Jack et sa mémoire, c’est pourquoi je ne vous l’ai pas dit. Je suis tombé amoureux de toi et je pense que l’amour vaut toujours la peine de se battre.

Il ne s’effondre pas sans combat, et grâce à un jeu de société, il n’a même pas à se battre pour gagner le cœur d’Elizabeth.

Allie a déformé sa conversation avec Lucas à Elizabeth, et c’était la première idée que Lucas était le tireur ultime du jeu pour le cœur d’Elizabeth.

Toujours vaillant, il voulait demander à Nathan lui-même pourquoi il cachait la vérité à Elizabeth, mais elle le ferait elle-même. Quand il a dit qu’il était toujours là pour elle, Elizabeth a tripoté son alliance, estimant que Lucas méritait sa sortie.

Mais si elle considère cela, cela ne se produira que si elle se bat pour Lucas, car les événements ultérieurs suggèrent que Lucas réalise que les sentiments d’Elizabeth pour Nathan ne seront pas surmontés. J’ai le sentiment qu’avant qu’elle ne décide quoi que ce soit pour elle-même, Lucas se retirera de leur cour.

Si Lucas était mortifié par le désastre du jeu de société, j’aurais pu le lui dire avant qu’il ne commence à courir pour les collines. C’était ridiculement évident ce qui allait se passer, et un tour de fête ne devrait rien déterminer sur l’amour.

Lucas lui accordait cependant le bénéfice du doute. Mais quand elle a dit qu’elle n’avait pas de réponse à la dernière déclaration d’amour de Nathan, Lucas a fait volte-face et a laissé Elizabeth se demander pourquoi leur conversation s’était terminée si brusquement.

Il n’y a rien que Lucas aurait voulu entendre moins que d’apprendre qu’Elizabeth n’avait pas dit à Nathan que ses avances n’étaient pas les bienvenues. Ça devait faire mal.

Faire en sorte que nous ne nous sentions pas trop désolés pour Lucas a déjà commencé, aussi, en révélant qu’il avait embauché Christopher pour garder un œil sur Henry puisque sa fiabilité était en question. Pas étonnant que Christopher agisse comme un punk vertueux, demandant une salle plus grande.

Maintenant, tout a du sens. Et c’est une sortie parfaite pour Elizabeth si Lucas ne tire pas sa révérence avant cela.

Elizabeth pourrait trouver Lucas dans un mauvais caractère pour avoir fait une telle chose, même si le désir de Nathan de protéger Elizabeth depuis sa réprimande a mis son mari dans sa mission d’entraînement malheureuse obtient un laissez-passer gratuit de sa meilleure amie.

Il est temps pour les fans de Nathan de faire un tour de victoire pendant que les fans de Lucas se vautrent un peu à la lumière de ces événements. Allie sera également ravi. Peut-être qu’elle ouvrira enfin ce cadeau.

L’épisode 10 de la saison 8 de When Calls the Heart s’intitule «Old Love, New Love, Is This True Love». Avec un titre comme celui-là et tant de couples en état de flux, que pensez-vous qu’il va se passer avec chacun?

J’ai des idées sur qui, je pense, tombera dans chaque phrase, mais je préfère vous entendre d’abord.

Après avoir regardé When Calls the Heart en ligne, descendez ci-dessous et partagez vos pensées sur la vie amoureuse de nos résidents préférés de Hope Valley.

Modifier Supprimer

Carissa Pavlica est le rédacteur en chef et rédacteur et critique de TV Fanatic. Elle est membre de la Critic’s Choice Association, aime encadrer des écrivains, converser avec des chats et discuter avec passion des nuances de la télévision et du cinéma avec quiconque veut l’écouter. Suivez-la sur Twitter et envoyez-lui un e-mail ici à TV Fanatic.