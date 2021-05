JJ Abrams révèle une grande leçon que Star Wars lui a enseignée

JJ Abrams n’a pas carrément dit qu’il pensait que la trilogie Star Wars Sequel aurait dû être gérée de cette façon, mais on pourrait imaginer que la saga dont ces trois films ont fait la chronique aurait pu être mieux reçue dans l’ensemble si cela avait été le cas. Même si Lucasfilm avait toujours été déterminé à utiliser un cinéaste différent pour chaque film, au moins une structure de scénario plus concrète en trois parties aurait aidé les choses à mieux se dérouler, même si cela signifiait que chaque réalisateur était plus limité dans ses façons de faire. changements uniques. D’un autre côté, peut-être que The Rise of Skywalker se serait mieux comporté sur le front critique si Abrams avait été plus étroitement coordonné avec Rian Johnson pour s’assurer que l’épisode IX était construit de manière plus transparente sur les bases posées par The Last Jedi, au lieu de se sentir étrangement éloigné de celui-ci. .