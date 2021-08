JJ Barea revient chez les Mavericks

Nouvel ajout aux Dallas Mavericks. Pas n’importe qui. Selon Brad Townsend, journaliste au Dallas Morning News, JJ Barea fera partie de l’équipe technique de l’organisation. “Je vais m’impliquer et je suis très excité”, explique Barea lui-même pour le milieu texan. De cette façon, même si la franchise ne l’a pas officiellement annoncé, cela peut être tenu pour acquis. Son rôle au sein de l’équipe reste toutefois à déterminer. Certes, oui, il est étroitement lié aux tâches de coaching. Sans aller plus loin, lors du dernier match de la Summer League, le Portoricain travaillait comme entraîneur adjoint.

La nouvelle pouvait déjà être entrevu. En fait, au milieu du maelström de changements au sein de la structure de l’organisation, son nom résonnait déjà fort. Maintenant, c’est confirmé. De plus, les intentions de Barea à la fin de sa carrière de joueur n’étaient pas un secret non plus. “J’ai une excellente relation, comme vous le savez, avec Mark (Cubain) et avec tout le monde chez les Mavericks, donc ils savent… Je veux être en contact avec l’équipe pendant les deux prochaines années et ensuite, si possible, acquérir une expérience technique J’adorerais travailler pour les Mavericks et être à Dallas et faire partie de la franchise pour toujours », a-t-il avoué à son départ de l’équipe, il y a tout juste deux saisons. Donc, je laissais 11 cours derrière moi dans la franchise. Pratiquement toute sa carrière dans la meilleure ligue du monde, qui a également comporté trois saisons avec les Minnesota Timberwolves. Ses succès sont cependant liés à l’équipe dirigée par Luka Doncic aujourd’hui, qu’il a rencontré sur la piste.

En 2011, Barea a remporté la bague de championnat aux côtés de Dirk Nowitzki. Au cours de cette saison, il a joué 81 matchs en tant que partant et a récolté en moyenne 9,5 points et 3,9 passes décisives en 20,6 minutes. À Dallas, avec tout cela, il est largement aimé. Pour ses réalisations collectives, mais aussi pour une harmonie particulière avec les fans qui, en fait, l’ont conduit à être l’une des figures les plus appréciées de ces derniers temps. “Dallas est ma deuxième maison. C’est juste spécial, mec. C’est l’endroit le plus heureux où j’ai jamais joué au basket”, a-t-il ajouté avec enthousiasme dans ses adieux en tant que joueur texan.

Son atterrissage, en revanche, a lieu dans une année de nombreuses expériences pour Barea. À la fin de janvier, est venu à Movistar Estudiantes pour essayer de redresser une situation qui, finalement, a conduit à l’actuelle: la relégation au LEB Oro. Malgré cela, il n’était pas présent à la certification, car il a quitté l’équipe avant le dernier match de la saison. “En raison d’engagements familiaux, je ne pourrai pas participer au dernier match de la saison qui était initialement prévu le 13 mai. Mon engagement était jusqu’au 14 mai, date de la fin de la saison. Ce n’est que la semaine dernière que le dernier match a été changé à 21. Je tiens à remercier les grands fans étudiants pour le grand accueil et l’attention qu’ils ont eu avec moi. Mon expérience avec le Club des Estudiantes a été très bonne et je ne les oublierai jamais”, a-t-il déclaré après son départ controversé.

Maintenant, dans les bureaux de Dallas, il rencontrera à nouveau Nowitzki, qui sert de conseiller spécial pour la franchise. Ils seront deux des nouvelles pièces d’un organigramme totalement renouvelé, qui a également Nico Harrison comme directeur des opérations, remplaçant Donnie Nelson, et avec Jason Kidd comme entraîneur-chef, après avoir pris le relais de Rick Carlisle. Une équipe très différente de celle qu’il a quittée, malgré le peu de temps, et qui revient à faire partie de sa transformation. Celui qui se veut définitif et, précisément, avec les airs de cette équipe championne dont il faisait partie.