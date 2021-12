JJ Lane de Bachelor Nation attend son premier bébé avec Kayla Hughes

Baccalauréat Nation JJ Lane eu un Noël rose!

L’ancienne star de Bachelorette et Bachelor in Paradise s’est rendue sur Instagram le samedi 25 décembre pour partager la nouvelle passionnante que sa femme, Kayla Hughes, est enceinte de leur premier enfant ensemble. Le couple, qui s’est marié en février 2020, a révélé que leur petit devrait arriver l’été prochain.

« Je ne pourrai pas déballer ce cadeau avant juillet ! » la personnalité de la télé-réalité a sous-titré son message, Kayla ajoutant sur sa page Instagram : « Le meilleur cadeau n’était pas sous le sapin cette année… Littlest Lane arrive en juillet 2022. »

En ce moment, les deux tourtereaux gardent pour eux des détails supplémentaires sur leur paquet de joie.

Pour annoncer la nouvelle de leur bébé, le couple a partagé une photo de famille réconfortante. Dans l’image, la fille de JJ gemme, qu’il partage avec ex Sables de bruyère, tient doucement une échographie en noir et blanc, alors que JJ et Kayla posent à côté d’elle et sourient d’une oreille à l’autre.