J&J plie les obligations de la poudre de talc en une filiale pour faillite

Suscitant l’indignation des dizaines de milliers de plaignants qui ont lié la poudre de talc de l’entreprise au cancer de l’ovaire, Johnson & Johnson a mis ces réclamations en faillite via une nouvelle filiale pour se décharger de ses dettes.

J&J a indiqué qu’elle continuerait à fonctionner comme d’habitude, et sa filiale, LTL Management LLC, a volontairement déposé une demande de protection contre les faillites en vertu du chapitre 11 auprès du tribunal américain des faillites du district ouest de la Caroline du Nord. Vice-président exécutif et avocat général du géant pharmaceutique du Nouveau-Brunswick, NJ Michael Ullmann a justifié la manœuvre comme un effort pour « apporter une certitude à toutes les parties » impliquées dans les affaires de talc cosmétique.

« Bien que nous continuions à défendre fermement la sécurité de nos produits cosmétiques à base de talc, nous pensons que résoudre ce problème aussi rapidement et efficacement que possible est dans le meilleur intérêt de la société et de toutes les parties prenantes », a écrit Ullmann dans un communiqué.

J&J a déclaré qu’il avait accepté de financer la filiale avec une fiducie de 2 milliards de dollars – plus certains flux de redevances d’une valeur actuelle de plus de 350 millions de dollars – pour payer tout montant que le tribunal de la faillite a déterminé qu’il devait.

Le directeur juridique de l’entreprise Jean Kim a déclaré que cette « confiance dédiée et des ressources financières importantes soutenant LTL » contribueraient à garantir que « toutes les parties seront traitées équitablement au cours de ce processus ».

D’autres n’en sont pas si sûrs. Linda Lipsen, le PDG de l’Association américaine pour la justice à but non lucratif basée à Washington, DC, a dénoncé cette décision.

« Il y a d’innombrables Américains qui souffrent d’un cancer ou pleurent la mort d’un être cher, à cause de la poudre pour bébé toxique que Johnson & Johnson a mise sur le marché qui en a fait l’une des sociétés pharmaceutiques les plus rentables au monde », a déclaré Lipsen. , dont le groupe de pression défend les intérêts des avocats plaidants. « Leur conduite et maintenant le truc de la faillite est aussi méprisable qu’effronté. »

« Il s’agit d’un abus déraisonnable du système judiciaire », a-t-elle ajouté. « Le Congrès doit agir pour s’assurer qu’aucune autre société mal intentionnée ne puisse jamais faire de même en adoptant la loi de 2021 sur l’interdiction de la libération des non-débiteurs dès que possible. »

Avocat Andy Birchfield, un avocat du cabinet d’avocats Beasley Allen qui a représenté les plaignants dans le litige sur le talc, a déclaré à Law&Crime que le pari semblait être une « tentative de se cacher derrière la faillite ».

« Ça pue. Ils prétendent que leur produit est sûr et tentent ensuite de se cacher derrière la faillite. J&J peut courir mais il ne peut pas se cacher », a déclaré l’avocat,

Birchfield a également comparé l’annonce de J&J à celles des Boy Scouts of America et USA Gymnastics. En juillet, les Boy Scouts of America ont conclu un accord proposé de 850 millions de dollars avec environ 65 000 survivants d’abus sexuels. Un mois plus tard, USA Gymnastics a annoncé un versement proposé de 425 millions de dollars l’été dernier. Les deux accords proposés doivent être approuvés par un tribunal. L’avocat a également mentionné la famille Sackler et Purdue Pharma, la société pharmaceutique au centre de la crise des opioïdes connue pour fabriquer l’OxyContin.

« La nation entière, le Congrès et plus de 30 000 victimes du dangereux produit à base de talc de J&J disent « non » à cet abus flagrant et frauduleux du système de faillite. Juste derrière les Sacklers, les Boy Scouts et USA Gymnastics, voici un autre exemple de riches et puissants utilisant la faillite comme cachette pour protéger leurs profits et éviter toute responsabilité », a ajouté Birchfield.

Comme l’a noté le Times, J&J a remporté à la fois des victoires et des pertes dans son litige tentaculaire alléguant un lien entre la poudre de talc et le cancer. En juin, une cour d’appel du Missouri a ordonné à l’entreprise de payer 2,1 milliards de dollars de dommages et intérêts aux femmes qui ont déclaré que sa poudre pour bébé et d’autres produits à base de talc avaient causé le cancer de l’ovaire. En 2018, J&J a été condamné à payer 4,69 milliards de dollars à 22 femmes et à leurs familles pour des réclamations similaires.

(Photo de Justin Sullivan/.)

