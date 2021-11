JJ Redick a complètement fermé Stephen A. Smith sur LeBron

JJ Redick a récemment pris sa retraite de la NBA, mais de toute évidence, il connaît une chose ou deux sur le jeu et la ligue après y avoir vécu pendant 15 ans.

L’une des choses que vous supposeriez qu’il aurait un assez bon pouls est ce que les joueurs de la NBA pensent réellement de LeBron James. Après tout, il a joué contre lui pendant toute sa carrière NBA.

C’est pourquoi lorsque Stephen A. Smith a essayé de dire que les joueurs de la NBA de la ligue ne « craignent » pas LeBron James sur First Take, Redick ne l’avait pas.

Les deux discutaient du dépoussiérage d’Isaiah Stewart-LeBron pendant l’émission. Smith a souligné que cet incident montre ce que les joueurs de la NBA ressentent pour James et qu’ils ne le craignent pas. Sinon, Stewart ne le chargerait pas comme ça.

« À mon avis, d’après les personnes à qui j’ai parlé couvrant la ligue, [LeBron] n’a jamais été craint. … Avec LeBron, vous croyez que vous pouvez le prendre. Tu crois qu’on peut l’avoir. » —@stephenasmith pic.twitter.com/F4Xd28Z8Zd – Première prise (@FirstTake) 23 novembre 2021

Redick ne l’avait absolument pas. Il a appelé Smith, disant qu’il ne savait pas s’il croyait réellement ce qu’il disait.

JJ Reddick vient de dire à @stephenasmith : « Je ne sais pas si vous croyez vraiment ce que vous dites ! » Ensuite, SAS a essayé de dire, quand vous regardez le match.. JJ a dit, non, j’ai joué au jeu, je vous dis que vous avez tort » Ils vont se débarrasser de lui comme Max Kellerman. #PremierPrendre pic.twitter.com/0wydLfKPVQ – HGIC (@HGIC_) 23 novembre 2021

« Je ne sais pas s’il faut croire que vous croyez ce que vous dites. C’est fou. C’est fou… Quand y a-t-il eu une situation, si vous parlez de confrontation physique… Personne n’a jamais défié LeBron.

Smith a poursuivi en disant que personne ne pouvait réellement défier LeBron à cause de son physique, mais il a dit que ce n’était pas non plus le point qu’il faisait, qui était apparemment que les joueurs ne « craignent » pas LeBron James comme ils l’ont fait Michael Jordan .

Fondamentalement, il disait que personne ne tomberait sur Jordan comme Stewart venait de tomber sur James. Et, encore une fois, Redick ne l’avait pas.

Lool, Stephen A a juste essayé de mentir que si #FirstTake était là pendant l’ère Michael Jordan, ils ne couvriraient pas le jeu MJ à Atlantic City avant les éliminatoires. 😂😂😂😂 #LeBronJames #MJ pic.twitter.com/QurJrmsazU – HGIC (@HGIC_) 23 novembre 2021

« Vous comparez deux choses différentes. Dire que ses pairs ne le craignent pas — que les entraîneurs adverses ne le craignent pas. Vous pensez que les gens veulent aller en séries éliminatoires contre LeBron ?

Redick ne voulait tout simplement pas le laisser glisser. Et il marque un point. Les joueurs et entraîneurs de la NBA craignent absolument LeBron James. Il est l’un des plus grands joueurs de tous les temps sur le terrain.

James combat-il quelqu’un ? Non, absolument pas. Mais c’est du basket, pas de la boxe. Ce n’est même pas quelque chose qui vaut vraiment la peine d’en parler. C’est pourquoi Redick a repoussé si fort ici.

Les fans de la NBA étaient heureux qu’il repousse si fort contre cela.

Regardez notre série de déballage de baskets, Livraison spéciale

Les maillots 2021-22 NBA City Edition, classés du meilleur au pire