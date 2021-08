JJ Redick a déclaré dans quelle équipe il veut jouer la saison prochaine

Peu de tireurs plus fiables que JJ Redick ils existent en NBA. Un de ces joueurs qui agissent généralement dans toutes les équipes qui le signent comme pièce secondaire de la rotation, monopolisant quelques minutes, mais avec beaucoup de rythme de score. Un lanceur plus qu’intéressant de la ligne 3 points, avec des pourcentages intéressants et beaucoup de capacité pour exercer le catch and shoot.

Pendant son séjour chez les Sixers de Philadelphie, le vétéran garde nord-américain est devenu l’un des triplists les plus convoités de la meilleure ligue de basket-ball de la planète, mais au fil des saisons, il a perdu de la vitesse et est devenu un joueur de moins en moins rentable.

Après être parti Pélicans de la Nouvelle-Orléans, votre contribution à Dallas Mavericks par Luka Doncic était invisible et l’avenir du joueur réside dans un autre dépaysement qui met fin au buteur effusif dans un autre contexte, dans une autre franchise qui a sa place pour un joueur de ces caractéristiques.

Où veux-tu jouer ?

C’est JJ Redick lui-même qui a confirmé la destination où il souhaite jouer ce prochain parcours : New York. Que oui, ça pourrait être les deux Dans les Knicks comme dans les Brooklyn Nets, les deux équipes de la ville, et là les cabales sont déjà plus complexes.

Pour les New York Knicks, la signature de JJ Redick aurait beaucoup de sens. Les de Tom Thibodeau ont accusé cette année l’absence d’un tireur, reléguant trop de tirs extérieurs aux joueurs du style de Julius Randle. Un baume pour la responsabilité de Reggie Bullock.

Et pour les Brooklyn Nets, la même chose. Avec un rôle plus résiduel, mais avec plus d’options pour décrocher un ring, JJ Redick pourrait être un morceau de rotation de Steve Nash pendant quelques minutes, mais en compensant avec des quintets dans lesquels James Harden, Kyrie Irving ou Kevin Durant ils n’étaient pas sur la piste.

Dans quelle équipe le bon vieux JJ Redick s’intégrerait-il le mieux ?