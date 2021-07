JJ Redick explique pourquoi les tondeuses ont échoué

JJ Redick, bientôt agent libre sans restriction, a toujours été l’un des joueurs les plus directs de la ligue.

Qu’il le garde réel sur le plafond de Zion Williamson ou pourquoi les Philadelphia 76ers échouent perpétuellement, l’honnêteté brutale est une marque de fabrique de l’ancien produit Duke.

C’était plus pareil cette semaine.

Au cours d’une récente conversation avec Andre Iguodala sur le podcast The Old Man & The Three, Redick a finalement expliqué pourquoi ses fameuses équipes de Lob City Clippers échouaient constamment.

“Je l’ai dit un million de fois, plus tard dans ma course Clippers, il y avait un sentiment de mesquinerie, et nous n’étions pas nécessairement heureux du succès de l’autre”, a-t-il déclaré. “Et je pense que cela arrive.”

À ce stade, Redick l’a dit encore plus crûment.

“Pour être enthousiasmé par le succès de quelqu’un d’autre, vous devez être prêt à sacrifier quelque chose”, a-t-il déclaré.

Aïe.https://t.co/JihUsYrDaP – Jeu 7 (@game7__) 17 juillet 2021

À la fin de la journée, les Lob City Clippers n’avaient tout simplement pas les traits intégraux nécessaires pour une course au titre.

Heureusement, un membre de ce groupe s’est sauvé pendant des années en prévision de finalement capturer ce titre insaisissable, et il pourrait finir par réparer les torts du passé avec les Brooklyn Nets la saison prochaine.

Quant à Redick, jusqu’à trois équipes ont récemment exprimé leur intérêt à l’ajouter. Peut-être qu’avant que tout soit dit et fait, il finira par atterrir dans une situation qui le laissera également avec une bague.

En rapport: 5 équipes émergent en tant que candidats commerciaux légitimes de Damian Lillard